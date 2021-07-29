Flyknit技術回歸奧運會？　藝術家Izaak Brandt打造100%針織球鞋

2012年倫敦奧運會絕對是運動服發展史上重要的里程碑，事關當時Nike破天荒以環保針織物作材料，編織出Flyknit鞋面技術，開創鞋襪一體先河，全面提升足部與鞋的包裹度和舒適感。



2012年倫敦奧運前夕，Nike發布Flyknit技術，改變世界。（Nike）

差不多十年之後的今日，世界各大品牌也先後步Nike後塵，研發出自家的針織運動鞋技術和產品，最近更有一設計單位迎來重大破突！並非Nike天敵三間牌，卻是一位名不經傳的藝術家Izaak Brandt。

Izaak Brandt運用100%白色紗線，360度編織出Air Jordan 1。（Izaak Brandt）

Izaak Brandt是英國矚目的新世代街頭藝術家。（the artling）

Izaak Brandt並不是隸屬任何一個運動品牌，乃是來自英國的自由職業藝術家，主力舞蹈、雕塑、表演、電影製作和繪畫領域藝術創作，多才多藝，早被《Dazed Magazine》評為2018年推動街頭文化發展最成功的六大英國藝術家之一，實力被受認證。

Izaak Brandt以PLA塑料長絲織成的Crocs Classic Clog、Yeezy Foam RNNR。（Izaak Brandt）

能夠真實地著用上腳行走。（Izaak Brandt）

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更有趣是熱愛街頭文化的Izaak Brandt，近來又有全新搞作催生。以各大潮流品牌的經典鞋款輪廓作基調，利用白色PLA 塑料長絲，結合3D打印技術，編織出純白色「Flyknit」版本。原理如同Hender Scheme將Air Jordan 4、Pump Fury極簡化再更換成植鞣革一樣，Izaak Brandt運用100%PLA塑料長絲，360度編織出Air Jordan 1、Crocs Classic Clog、Yeezy Foam RNNR及Prada America's Cup的致敬版鞋子，不但極具藝術美感和觀賞價值，更可以真實地穿上腳著用。雖然鞋底部份仍然通窿，也欠缺相關緩震中底技術，但這種由鞋面、鞋內襯、中底和大底均以編織物作唯一用料的手法，卻的確是劃時代理念。

Izaak Brandt最近便與英國舉行了High Speed Freeze個人藝術展覽。（Izaak Brandt）

或許將來Nike、adidas等大牌當真受到Izaak Brandt啟發，研發出100%針織面無縫運動鞋，應用在奧運賽場之上，也是未可知的事，Tinker Hatfield當年不就是受巴黎龐畢度中心啟發而創作出Nike Air Max 1嗎？