文青聖經《Kinfolk》創刊十年　編輯團隊為新生代父母帶來新雜誌

雖然說實體雜誌式微，但偶然還是有令人眼前一亮的新雜誌出版，像這本從父母角度出發，專門給家長閱讀的《Kindling》就是一例，而且這還是由《Kinfolk》的編輯團隊精心製作，是一本新、舊雜誌迷都不能錯過的好讀物。



適逢《Kinfolk》創刊十周年，編輯團隊精心製作這本從父母角度出發的讀物《Kindling》。（Kindling）

想當初在2011年實體雜體尚未完全衰落的年代，《Kinfolk》的出版可謂平地一聲雷，空靈的排版風格，加上極富整潔感的攝影，震撼了當年的雜誌迷和雜誌工作者，但他們更無遠弗屆的倒是創造出一種令無數人爭相模仿的美學價值和生活方式，甚至有人特意創辦網站「KINSPIRACY」，諷刺媒體和網民的盲目跟風，卻變相印證了《Kinfolk》的影響力。

「KINSPIRACY」是一個專門記錄人們如何盲目跟風《Kinfolk》的攝影風格，卻又惻向地印證了《Kinfolk》的影響力。（Kindling）

十年過去，《Kinfolk》成就出一個傳奇，卻不是他們唯一留給後世的刊物。今年2021年，也正是《Kinfolk》創刊十周年之際，他們推出了全新雜誌《Kindling》，更特別的是這並非另一本像《Kinfolk》般，形塑著優雅生活方式的刊物，而是從父母角度出發，專門給有孩子的家長們所閱讀的雜誌。

《Kinfolk》過去十年建立出獨特的美學價值（Kinfolk）

試想想看，當初購買《Kinfolk》的讀者，年紀稍輕的可能已是二十出頭，而最老的可能也才三十多歲，從刊物出版到現在這十年之間，正好是這個年齡層的人成家立業、生兒育女的期間。而有了孩子後日常生活形態自然產生起變化，《Kindling》的出版正好是給這一群已經生孩子的老讀者，或者是單純擁有孩子後，仍然對生活品質有所要求的父母們的一本刊物。

打開《Kindling》的創刊號，排版仍然潔淨悅目，但不同於《Kinfolk》那近乎偏執的對稱美學，反而是用柔和溫暖的色調，以及可愛的插畫充斥版面，是大人和小孩都會喜歡的風格。為了使美術風格更統一和完整，他們誠意邀來插畫家Espen Friberg合作，從封面上的可愛生物，到版面上所有的插畫皆由他一人完成。至於在編輯方向上，團隊有感市面上的育兒媒體，都會不假思索地把讀者狹窄定義作媽媽、女性，而是考慮到「家庭」本身的眾多形態，這也是為什麼在官網上，製作團隊會闡明雜誌是為「那些擁有孩子的人」（people with children）而設的一本雜誌。

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創刊號以「The Emotion Issue」為主題，內容上包括了曾為Pixar動畫《玩轉腦朋友》任顧問、心理學專家Dacher Keltner的專訪；仿作業本形式，讓孩子學會如何表達情緒的專題；以及介紹與蔬果有關的同義詞的成語等種種內容。而從這些編排可以看出，這是一本主要讓大人閱讀，但小孩也能找到趣味，真正老少皆宜的讀物。團隊現正籌備著第二期的內容，並預計會在今年12月出版。在實體雜誌越漸式微的年代，如果你恰巧是《Kinfolk》的老讀者不妨來一本，而不管你有沒有孩子，讀後應該都會覺得《Kindling》是本難得一見的優良讀物。