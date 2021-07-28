東京奧運│滑板男女金牌選手帶紅　熱炒NIKE SB聯乘Parra奪金戰衣

今年東京奧運人才輩出，除了為港爭光的張家朗和何詩蓓外，早前勇奪東京奧運滑板金牌的兩位日本選手堀米雄斗和西矢椛，亦成為網民矚目的超級新星，不單網絡搜尋量急升，就連他們上場時所穿的NIKE滑板制服亦成為搶手單品。



堀米雄斗為日本隊贏得東京奧運男子滑板金牌（Getty Images）

西矢椛則為日本隊贏得東京奧運女子滑板金牌（Getty Images）

堀米雄斗和西矢椛比賽所穿的NIKE滑板制服，由荷蘭品牌Parra的創辦人兼藝術家Piet Parra所設計，足足用上三年製作，他特意前往日本滑板公園及商店汲取靈感，最後品牌及藝術家決定跳出東京的想像，改以與滑板息息相關的「街頭」為主題，帶出滑板與城市之間的緊密關係。制服上色彩繽紛的圖案，便是不同城市的剪影，非常獨特。而日本滑板隊隊員身上的制服，就印有象徵日本的富士山和鶴的圖案，極具象徵意義得來又不老土。

堀米雄斗所穿的NIKE SB聯乘Parra戰衣在日本熱炒（網上截圖）

按圖看堀米雄斗有份參與的NIKE SB聯乘Parra Lookbook：

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這件爆紅的奧運滑板制服除了貫徹永續理念，以100％的再生聚酯製成之餘，更特意加入吸濕線，藉以保持乾爽度。（NIKE）

材質方面，由於Piet Parra本人亦愛滑板，因此了解如何為滑板選手設計出最適合他們的服裝。這件爆紅的制服除了貫徹永續理念，以100％的再生聚酯製成之餘，更特意加入吸濕線，藉以保持乾爽度。

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在堀米雄斗奪金之後，這件NIKE SB聯乘Parra亦因此爆紅，除了XS和S碼之外其他尺寸已秒速售罄，暫時成為今屆奧運的最潮服飾。買不到T-shirt的朋友亦不用失望，皆因由Parra與NIKE SB聯手打造的Dunk Low Pro亦將於7月31日上架，絕對值得期待。