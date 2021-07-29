LVMH首季業績發布　Phoebe Philo還未回歸已爆發出驚人報復性消費

雖則一場世紀疫症令不少行業深受打擊，但LVMH貴為奢侈品界的龍頭，就以行動告訴大家集團不會輕言放棄，不單成功邀請Phoebe Philo出山，更收購街牌Off-White六成股份，全面鞏固其地位及影響力。

集團昨日發布2021年第一季業績，亮眼成績單正好說明一切。



看見這個品牌陣容，你就知道LVMH在時裝世界根本無對手。（thefashionlaw）

一場世紀疫症，令各行各業嚴峻受挫，時裝業亦深受其害，無論是高級時裝抑或是快悚速時裝品牌，銷售額均直線插水。幸好或許大家都悶夠了，由今年年初開始，全球多個國家均出現「報復式消費」的現象，不少品牌的營收額逐步反彈，可見經濟就算不好，衫，還是要買的。

LVMH昨日發布2021年第一季業績。（Getty）

奢侈品界龍頭LVMH昨日便公布2021年第一季成績。回顧2020年疫症爆發初期，LVMH年收入大幅下降16%，然而受惠於美國經濟復甦，以及中國人民鼎力支持之下，最新季度集團收入大幅提升，銷售收入錄得287億歐元，增長率高達56%；淨利潤方面則錄得52.89億歐元，增長率達62%。各項數據均超越疫情爆發前的水平，龍頭地位實至名歸。

據報告指出，LVMH手錶與珠寶部的成績尤其亮眼，單是年初以天價收購的Tiffany & Co.，營收便比去年年底上升138%，難怪集團不惜花費158億美元出手收購。

LVMH不惜花費158億美元出手收購Tiffany & Co.，但目前證明正確。（Getty）

LVMH旗下四大品牌LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、FENDI同樣有出色的表現。（LOUIS VUITTON）

而在限定折扣活動及快閃店等噱頭下，LVMH旗下四大品牌LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、FENDI同樣有出色的表現：2021年第一季成績比起上季大增81%至138.63億歐元，當中尤以手袋、銀包等皮革產品特別暢銷。

LVMH早前成功邀請Phoebe Philo出山，更收購街牌Off-White六成股份，致力鞏固其地位及影響力。（Getty）

其實LVMH在過去一直努力革新，與時並進，無論在設計上，抑或在品牌形象方面，均作出了「貼地」且年輕的改革，才會得到如此亮眼的成績。想來隨着Off-White及Phoebe Philo的加入，相信未來集團將愈戰愈勇，創出佳績。