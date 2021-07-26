Pokémon、遊戲王卡牌好潮？瘋狂炒價逾百萬　更有潮牌惡搞服飾

全世界聚焦東京奧運，連帶一系列日本文化也格外惹人關注，當地動漫文化便是最佳例子，就算閣下仍然不知道大阪直美是誰，但對於Pokémon寵物小精靈和遊戲王卡通，以至相關的遊戲玩具卡，卻一定能夠背誦如流了。



藤原浩早前曾以fragment design名義，推出暗黑Pokémon聯乘別注系列。（fragment design）

作為世界通行的8、90後童年標記，Pokémon及遊戲王的影響力早已不限於動漫和電玩世界，在時裝世界同樣大熱。以Pokémon為例，日本國內裏原教父藤原浩早已以fragment design名義，推出暗黑Pokémon聯乘別注系列，而Levi's × Pokémon系列，那件Full Print寵物小精靈牛仔服飾，更是近年Levi's最破格的聯乘大作，矚目程度比DENIM TEARS那別注更有過之而無不及。

美國新生代古着再造品牌Defective Garments的遊戲服飾。（Defective Garments）

遊戲王同樣厲害，連美國新生代古着再造品牌Defective Garments，都曾以當中人物角色作為主題，並將它縫紉到兩件經拆解再融合的Nike衞衣之上，打造最具街頭色彩的解構主義服飾，極度難買。

Pokémon的Trading Cards Pokémon卡。（Trading Cards Pokémon）

Trading Cards Pokémon炒價十分瘋狂。（Trading Cards Pokémon）

而隨住Pokémon和遊戲王的形象愈來愈經典，全球滲透性愈來愈廣泛，現在不止卡通本身，就連它們相關的遊戲卡同樣在潮流世界大放異采。無論是Pokémon的Trading Cards Pokémon卡Game，還是遊戲王的YU-GI-OH OFFICIAL CARD DECK，現於Stock X潮物交易平台，都是有價有市的搶手單品，由數千、數萬元，甚至七位數字的炒價都有，價值之高，絕不比Nike Dunk SB球鞋遜色。此外，鑑定一張卡牌的市值，現在同樣亦發展成一套專業技能與行業，目前業界具認受性的機構，就有PSA、BGS、SGC三個，有興趣的朋友可以自己Google了解更多。

Kidkreatur潮爆Trading Cards Pokémon短褲，HK$450。（Kidkreatur）

Kidkreatur潮爆YU-GI-OH OFFICIAL CARD DECK短褲，HK$450。（Kidkreatur）

至於今次介紹的美國品牌Kidkreatur，雖然名不經傳，但最近忽發奇想，以Trading Cards Pokémon和YU-GI-OH OFFICIAL CARD DECK為主題，推出惡搞山寨版服飾，將它們的經典遊戲卡以Full Print形式印到衞衣和短褲之上。從潮流角度看，這種Bootleg獨有的「夾硬嚟」與粗製濫造之感，於近代時裝界一直大受追捧，Demna Gvasalia及Gosha Rubchinskiy正是表表者。而若果從玩具卡收藏角度看，Kidkreatur這些服飾滿載童年回憶，事關衣服上所印的玩具卡，全部是最厲害和稀有款式，如噴火龍、水戰龜、奇異花或黑魔導士等等，單看到已令人興奮，加上價錢也不貴，平均只是400多港幣而已，買來潮一下亦無妨。