東京奧運│英國跳水王子Tom Daley自家針織品牌　要抽籤先買得到？

東京奧運在這個潮流聖地舉辦，本已預計到一眾潮牌會推出一系列別注單品，誰不知就連比賽場館內的運動員都潮過人，像英國跳水王子Tom Daley。



無花無假，Tom Daley比賽時織冷衫。(getty)

英國跳水王子Tom Daley日前就被人拍攝到在贏得雙人高台跳水的比賽期間，原來每當不用跳水的時候，他總會坐在觀眾席上編織毛衣冷衫，成件事「Cult到爆」！

Tom Daley除了是跳水高手外，原來尚有另一身份，正正是針織時裝設計師。(madewithlovebytomdaley)

或許有人會認為比賽期間織冷衫，這是Tom Daley讓自己作賽時冷靜放鬆的獨門秘訣，但事實上遠不止於此。事關這位被網民譽為繼碧咸之後最英俊的英國運動員，除了是跳水高手外，原來尚有另一身份——針織時裝設計師。

madewithlovebytomdaley作品甚有Stefan Cooke等前衞品牌風采。(madewithlovebytomdaley）

這是Tom為一個患有極其罕見的神經系統生命受限疾病的小孩子Jake親自縫製的針織被。(madewithlovebytomdaley）

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這可不是說笑的啊，Tom Daley連品牌都有了，名為madewithlovebytomdaley（Made With Love by Tom Daley）。每件作品都由Tom Daley自己一針一線親自編織而成，不但手工精美，更具備職人水準，而且潮流觸覺十分精準，例如一件窄身短擺毛衣背心，其剪裁與用色佈局，的確與英倫潮流新貴Stefan Cooke作品有着異曲同工之妙。加上作品甚多元化，除成人男女服飾外，還有童裝、寵物服、小布偶，以及居家毛冷用品等等，Tom Daley認真多才多藝。

madewithlovebytomdaley籌集官網。(madewithlovebytomdaley）

捐的錢愈多，抽中的機率亦會愈大。(madewithlovebytomdaley）

更重要是madewithlovebytomdaley的服飾，並非單純有金便買到，要經過抽籤才有機會擁有，隨時難過抽中Travis Scott fragment Air Jordan 1。不過，別以為Tom Daley推出自家品牌純粹做生意賺錢，背後有着更感人的故事：話說Tom Daley的父親於2011因腦腫瘤（Brain Tumour）不幸逝世，Tom Daley雖然傷心，卻有着運動員驚人的鬥志和毅力，化悲憤為力量，決意成立品牌madewithlovebytomdaley，以眾籌加抽籤的形式出售個人針織作品，所得到的金錢均會捐予腦腫瘤慈善機構，為他們籌集更多資金，以幫助研究相關治療方法，實在意義非凡。而且捐的錢愈多，抽中的機率亦會愈大，有興趣的朋友不妨登入madewithlovebytomdaley官方IG看過究竟。