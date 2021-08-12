2024年巴黎奧運會賽事場地揭曉　張家朗將會決戰巴黎大皇宮？

繼公布官方LOGO之後，法國奧委會剛剛亦公布了各項賽事的賽場模擬圖。第三度於巴黎這個存活於世超過一千年的時尚之都舉行奧運，法國奧委會便選定多個巴黎經典古蹟及地標，作為2024巴黎奧運的比賽場地，令人非常期待。



2024巴黎奧運還有3年便會正式到來。（GETTY）

提起巴黎，自然會想起一眾時裝大師、浪漫的新浪潮電影，以及巴黎鐵塔、巴黎大皇宮等名勝古跡，卻總是難以將巴黎與充滿汗水與熱情的奧運扯上關係。但其實早在1900及1924年，巴黎就曾先後舉辦過兩屆奧運，加上即將舉辦的2024巴黎奧運，這個充滿時尚感的法國首都便第三度成為奧運東道主，只有倫敦及她有此殊榮，世間少有。

法國奧組會終於發布了各項賽事的賽場模擬圖。（Paris 2024）

作為當今世上最落力推動環保及可持續發展的國家，法國今回就決定一反奧運傳統，整個奧運95%以上賽事將在既有體育館舉行，奧運選手村建築亦將採用100%可再生能源建造，不花費資源去蓋新場館，順應環保潮流之餘，也省錢至上。

巴黎鐵塔前的戰神廣場將化身成沙排、柔道及摔角比賽場地。（Paris 2024）

巴黎鐵塔及塔前的Pont d'Iéna大橋將成為三項鐵人比賽場地。（Paris 2024）

綜觀整個2024巴黎奧運，賽場選址不乏大家耳熟能詳的經典地標，當中包括：巴黎鐵塔及塔前的Pont d'Iéna大橋將成為三項鐵人比賽場地；塔前的戰神廣場則將化身成沙排、柔道及摔角比賽場地。

凡爾賽宮就會上演馬術及現代五項全能比賽。（Paris 2024）

巴黎大皇宮Grand Palais向來都是CHANEL最愛的時裝表演發布場地。（CHANEL）

至於不時舉辦時裝騷的巴黎大皇宮則會化身成跆拳道及劍撃比賽場地，要知道巴黎大皇宮Grand Palais向來都是CHANEL最愛的時裝表演發布地點，屆時搖身一變，變成張家朗為港爭光的奪金舞台，的確特別；而榮軍院區前的廣場即會成為射箭賽事場地；凡爾賽宮就會上演馬術及現代五項全能比賽······

雖然距離2024巴黎奧運還有三年多，但想到能夠看見一眾運動員在此引人入勝的城市中揮灑汗水、全力以赴，已令人非常期待比賽的來臨。