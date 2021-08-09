日本設計｜牛仔褲古着再造品牌　PROLETA RE ART技藝遠勝FDMTL

提起日製牛仔褲，坊間當然有很多，但以襤褸Boro技法來造日牛者，其實一直稀少，最積極又成功的正是FDMTL（KAPITAL只是以蜻蜓點水心理去做），他們製作的Boro，現已大賣全球各地時裝店。



FDMTL招牌Boro牛仔褲原來只是小兒科？（GRAILED）

FDMTL Boro牛仔褲的成功，固然有其可取之處，例如標榜日本岡山製造，卻又定價親民，讓普羅大眾能夠以合理價錢接觸到日本傳統工藝，惠及大眾。不過如果從純藝術和工藝的角度看，FDMTL的水平卻不見得是追循登峰造極之流，始終它可是一個以量取勝的品牌，吹毛求疵的極緻製衣技藝，並非主理人吉津學的定位。

PROLETA RE ART的名字源自非生產階級的無產階級工人這個概念。（PROLETA RE ART）

反而今日向大家介紹的PROLETA RE ART，卻是收藏家級別務必關注之名字。雖然目前在港仍然名不經傳，但在日本已引起POGGY小木基史高度關注，連韓國《Dazed》雜誌也重點推介報道，這種致力將日本傳統工藝現代化的美學觀點與技術，絕對能夠讓PROLETA RE ART主理人PROT，繼承前輩中村世紀（visvim）、柏崎亮（Hender Scheme）和細川雄太（Readymade）一樣，成為另一顆風靡世界超新星。

PROLETA RE ART另一個叫人趨之若鶩的原因，是每每可望而不可得，沒有官方渠道或時裝網店出售，要DM問款問價，而且價錢也不便宜，平均過萬元港幣起跳。（PROLETA RE ART）

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PROLETA RE ART和FDMTL一樣，都是以Boro工藝作大前提做製作牛仔褲及相關服飾，不過卻明顯複雜考人工得多。簡單而言，PROLETA RE ART細分為Uroboros和Meme兩個系列，Uroboros主打Boro古着再造服飾，除選用日本大正時代製造的舊布外，也有美國製造的Bandana舊圍巾，製作時總愛將兩者合二為一地交織在褲子之中，從潦亂之中彰顯工藝價值。

除牛仔褲外，Uroboros尚有其他衣類單品。（PROLETA RE ART）

這個手提袋造工造精美。（PROLETA RE ART）

而且無論是Boro定還是牛褲仔，一般所採用的色調，無疑就是以Indigo藍染色為宗，但PROLETA RE ART卻多元化得多，除藍染色外尚選用了綠、黃、黃等等染色舊棉布，在它們拼湊其中，多姿多采。再結合另一招牌手藝：以鋪天蓋地方式將刺子繡Sashiko針法貫通整件作品，種種工藝縱橫交錯在一起，的確給予人髒亂不堪、溶溶爛爛之感，令人誤以為它們當真是著用了數十年、未經洗滌的牛仔褲，幾何亂真。要知道「扮舊扮污糟邋遢」一直是幾年時裝界一大主調，看看SAINT Michael目前人氣何等熾熱，便知道所言非虛。

不同系列就會有不同專屬標記。（PROLETA RE ART）

以古着Champion衞衣作主題，先加以洗水舊化，再用古布拼湊成米奇老鼠圖案。（PROLETA RE ART）

除了Uroboros外，Meme也是PROLETA RE ART重要系列，此支線不玩過多傳統工藝，而是好像網絡上流行的Meme一樣，以簡單卻焦點的物事去Make Noise。所以每件Meme支線的服飾，都會以一個鮮明人物圖像作主體，可以是米奇老鼠、史努比等經典卡通，也有向印度聖雄甘地如此偉人致敬的作品，衣身每每經過洗水舊化，人物圖像則由多塊古布拼合而成，造工技巧毫不遜色於Uroboros系列，但售價應該相對便宜，也較為易配襯，算是入門級單品。