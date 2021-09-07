日本品牌｜YoshioKubo春夏新作　十七年鍊成新舊共融獨特日系輪廓

如果你一直有留意日本時裝圈，應該會聽過YoshioKubo；如果你未曾聽過這品牌的話，可從其最新2022春夏季度作品，了解或者重新認識這一位日本設計師久保嘉男，花上十七年時間來堅持自己的想法與理念。



如果從初出道的YoshioKubo的設計風格，對比今個2022春夏系列，絕對是改變不少，唯一保持是高品質的圖案印刷技術與細緻的縫紉技術，品牌也是以此為核心理念與創作基礎。主理人久保嘉男直言今個系列的概念是「武僧」，從日本古代和尚服飾為靈感來源，配以寬闊的輪廓剪裁，是因為代表武僧為了恐嚇敵人，會盡量讓自己看起來更強大。另外在衣物間不難發現有不少竹林圖騰元素，融入日本文化色彩的春夏氣息。

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流線弧形剪裁、不同物料的拼貼與長裙式的層次表現，也是整個2022春夏系列讓人亮眼點，當中的科技纖維製褲款、織繩涼鞋與印上左右字眼襪款也是心動之作。別以為下半身作品會完勝上半身系列，上身糅合戶外風格的多袋設定褸款，同樣是焦點的驚喜之作。整個系列展現YoshioKubo將休閒與街頭的結合，同時在選取物料的質感與精緻細節的打造，也不失優雅的時尚質感，充滿YoshioKubo創新又獨特的味道。

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今次的宣傳短片以日蓮宗的佛經的快節奏為背景音樂，猶如日本的RAP，亦是日本傳統文化與時尚元素結合的構思，同時體現出日本的寺院文化。（YoshioKubo）

我認為真正的原創性應該具有普世價值。 久保嘉男（YoshioKubo主理人）

YoshioKubo主理人久保嘉男（YoshioKubo）

在母親也是的裁縫師的環境下，久保嘉男早早就被薰陶，立志成為時裝設計師。2000年於美國費城大學科學與紡織系畢業，在美國紐約的高級時裝設計師Robert Danes擔任設計師助理4年，參與數個季度的時裝設計後，2004年4月回到日本創立同名品牌YoshioKubo，並2005年發佈第一個時裝系列作品。最初是於日本南青山開設門店，與一眾日本高端時裝品牌同處一區，亦是繼sacai、n.hoolywood與kolor後，踏上國際性三大時裝舞台，曾被稱為日本新一代的時裝品牌，可惜人氣與吸引度，對比起前輩們就有點遜色。起初一直被用「都會系」來形容其設計理念，加上配合亞洲人合身的剪裁，與多圖騰與拼貼的製作手法，刻意營造東西文化交流的風格，發展是穩定但並沒有吸引過多的人氣。近年逐漸配合數碼媒體方向，從巴黎時裝周出發，以當下最火熱的元素為靈感，同時改以濃厚的日本文化入手，會否帶來品牌的第二春呢？

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即將推出的YoshioKubo 2021秋冬系列，以日本文化三大美學之一的「幽玄」為設計主題，由神社、廟宇、森林與古樹去思索過去、現在與未來，當中用上大量日本和服為基礎的設計，最新2022的武僧主題，也算是承接著上個季度的故事。