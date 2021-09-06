GU回應顧客一大訴求　進軍真皮皮鞋市場　親民價錢外更有窩心設計

七月中旬，UNIQLO和GU的母公司迅銷集團發布2021第三季度業績報告，GU單季收益681億日圓，同比增長23.5%；經營溢利84億日圓，同比增長81.5%。

收益及溢利雖然均錄得大幅增長，但表現仍遠遜預期，認為「死因」離不開商品未能符合順流。



GU宣布進軍真皮皮鞋市場（GU）

作為當今全國最強的快時裝集團，加上日本人的強韌精神，GU近日宣布將推出親民價真皮鞋系列，誓要分一杯羹。



雖則近年波鞋復興，但對一眾上班族而言，鞋櫃總不能沒有一對皮鞋。然而，坊間的真皮皮鞋動輒上千元，對於節儉的打工仔而言仍算奢侈，更莫說有些皮鞋僅屬見工之用的人，多年都沒穿上幾次，好端端花上千元去見工絕對是得不償失。

「GU SHOES LAB」整個系列共有七款設計（GU）

亦是因此，GU收到愈來愈多訴求，期望品牌能推出親民價皮鞋。為了滿足一眾慳家打工仔的要求，品牌於2019年開始研發真皮皮鞋，並即將推出首個真皮系列「GU SHOES LAB」系列，七款設計中分別有五款正裝皮鞋和兩款靴。

Debry鞋款會最先登場（GU）

首個系列的五款正裝皮鞋，包括Derby、Peny Loafers、Straight Tip、Double Monk及Opera，基本經典款式齊全。別以為GU僅會模仿皮鞋的外型，它們在設計上亦都花盡心思。皮鞋鞋面背面採用棉質材料，增加透氣性，防止顏色轉移到襪子上，減少悶熱感。鞋墊由兩層不同硬度的材料製成，既柔軟又穩定。鞋底由防滑輕質橡膠製成。鞋子的高度和曲線根據顧客過往的評價再作出調整，減低與腳裸的磨擦。

Derby款將率先於春夏發售，其餘款式即會陸續在秋冬發售，皮鞋售價為3,990日元（約283港元）。目前真皮系列不包括女裝鞋款，但品牌就表明希望此系列會成為公司的主力，深信真皮女裝鞋面世的日子亦是指日可待。