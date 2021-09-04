Valentino鉚釘手袋勢成秋冬IT Bag　Rockstud Alcove系列華麗搖滾

要數當今最受追捧的品牌，Valentino絕對榜上有名！

自好拍檔Maria Grazia Chiuri離開後，並無損Pierpaolo Piccioli的影響力，高訂之好不用多說，連成衣亦愈做愈好，屢次獲獎可見是實至名歸。

Valentino早前加推化妝品系列，但在疫情的影響下，坊間反應未如想像中哄動。如今品牌就派出手袋系列Rockstud Alcove最新成員「應戰」，這會否帶來好成績？



Valentino的Rockstud Alcove手袋系列會否成下一個大熱IT Bag？（Valentino）

提到Valentino，當然不能忘記它們的標誌性鑲嵌式鉚釘。在今年早秋，品牌就帶來一系列綴有鉚釘的手袋系列Rockstud Alcove。系列共有四款手袋，每款均以小牛皮製成，袋身邊緣依照設計，或多或少地綴有品牌標誌性鑲嵌式鉚釘；ROCKSTUD ALCOVE HANDBAG袋面更加有復古黃銅大V logo，加上品牌象徵色紅NAPA小羊皮的內襯裏，無論線條與配色，均散發出帶來濃烈的女人味，難怪不少女星鼎力支持。

Valentino的Rockstud Alcove系列，用上品牌標誌性鑲嵌式鉚釘。（Valentino）

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內襯裏料用上Valentino品牌象徵色的紅NAPA小羊皮（Valentino）

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雖則沒有ROCKSTUD ALCOVE HANDBAG般群星拱照，但系列另一款手袋BOX BAG同樣矚目。顧名思義，手袋就如盒子一般方方正正，輪廓簡潔而實用。每個BOX BAG均由工匠人手打造而成，袋面連揹帶共鑲有262塊鉚釘，背面則所有特大品牌標誌，與黑色的袋身及紅色的襯裡構成強烈的對比，同時流露出前衛型格的本色。

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另外，Rockstud Alcove系列同時還有三款鉚釘高踭鞋，優雅中滲透出點點野性味道，相信一眾愛美的OL定會愛上。