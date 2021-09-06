Bottega Veneta FW21│將浮誇融入簡約風　探索後疫情時代奢華定義

【Bottega Veneta】一場新冠肺炎，的確改變全世界人的生活模式。疫情下讓人習慣戴口罩過活，逐漸重視服飾的機能性；Work from home工作模式，也讓輕盈舒適的衣服更受人追捧，看看Leggings Pants如何在女生市場大行其道，將牛仔褲趕盡殺絕，便可見一斑。



透過Daniel Lee英明領導，Bottega Veneta近年成功打造自成一派的標誌性美學風格。（Bottega Veneta）

不過，Leggings Pants所象徵的穿搭理念雖然舒適，但在時裝美學觀點上，卻並不見得有頗大的藝術價值，因此如何去開發疫情下或後疫情時代的時裝輪廓，便很值得當前時裝設計師去探索，而Bottega Veneta創意總監Daniel Lee當然正是走在最前線的一個。

將Bottega Veneta織皮技藝極緻放大的'Cassette'Padded Intrecciato手袋。（Bottega Veneta）

自接Tomas Maier的捧統領品牌後，Daniel Lee成功引領Bottega Veneta走到極簡主義的世代，衣服除去不必要的裝飾，化繁為簡，讓筆直的線性剪裁融合Oversized概念中，連Bottega Veneta馳名天下的Intrecciato織皮工藝，也可變化出'Cassette'Padded Intrecciato手袋，簡約地巨大化起來，讓最傳統經典的工藝，帶來最耳目一新之感，這正是現今時代下的一眾傳統大品牌所追求的。

Bottega Veneta F/W 2021 'Salon 02' Collection。（Bottega Veneta）

本來已經是極簡主義的愛好者，後來更時勢造英雄，「拜肺炎所賜」而讓簡約時裝席捲全球，Daniel Lee以至整個Bottega Veneta的時勢，無疑更上一層樓，剛剛發佈的F/W 2021 'Salon 02' Collection，自不然備受注目。

簡約之中又有看點，一定都是Daniel Lee拿手好戲。（Bottega Veneta）

磚頭一樣巨的Puddle Rubber膠拖迎來高跟鞋版本。（Bottega Veneta）

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'Salon 02' Collection中，好些近年來由Daniel Lee所帶起的元素：筆挺但手袖、褲管過長的大褸、夾克及西褲；以黑和深啡色作基調，卻突然以粉黃、粉紫色作互補的用色比例；甚至如同水管一樣長或磚頭一樣巨的長靴及Puddle Rubber膠拖，均一一以全新方式出現。本來單單以這種方式延續一樣，已足夠讓Bottega Veneta全球大賣，這位英國「李先生」卻出奇不意，將久違的舞台式花枝招展手工藝，注入系列之中。

由4,000根羽毛組成服裝。（Bottega Veneta）

9,500玻璃片構成的裙子。（Bottega Veneta）

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不是說時下流行極簡主義的嗎？的確，無論是疫下還是後疫情時代，世人所提倡的服飾都定必追求簡單和實用，然而隨着疫苗逐漸普及，以及某些地區病情相對緩和，好些人都深信最壞的時期經已過去，逐漸回復以往正常生活（歐洲人現在連口罩也不戴便直接去看球賽、音樂會了），這的確會讓人重新感受到朝氣來臨，連帶時裝也重生活潑起來，只有適度地以簡潔的時裝理念夾得來便可以。

Jeff Koons名作Balloon Dog。（PACE GALLERY）

因此在這系列中，大家可以見到由4,000根羽毛或9,500玻璃片構成的連身服及連身裙，也有如九尾狐上身一般的Faux Fur人造誇張假皮草褸，還有令人聯想起Jeff Koons名作Balloon Dog的氣球式夾克……乍看來通通不是Daniel Lee會設計的東西，但認真消化過來，卻又發見和平常Daniel Lee所提倡的衣服很匹配，繁中帶簡，簡約之中也自有手工藝，十分精妙。