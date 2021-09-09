THE NORTH FACE全新秋冬都市戶外服　盤點10件男女裝焦點機能單品

問到近年時裝界最大潮流，山系機能戶外服一定榜上有名，而這種Style亦早已不再侷限山野之間，就算在繁華都市或是高級時裝舞台一樣活躍，THE NORTH FACE旗下的URBAN EXPLORATION，當初正是順應這股潮流而生的系列。



THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION FW21新季正式登場。（THE NORTH FACE）

來到FW21季度，THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION就以「與城市探索對話」作主題，打造一系列外觀與功能並重服飾。女裝方面，新季延續Urban Elegance精神，好些作品驟眼看上去，或許與一般都市常見潮流時裝無異，然而內裡卻隱藏THE NORTH FACE引以自豪的精密科技於其中。

DRYVENT JACKET寬鬆長款防風外套HKD$3,490 。（THE NORTH FACE）

DOWN JACKET 雙面羽絨外套 HKD$2,690。（THE NORTH FACE）

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例如企領長身防風外套，是結合M65軍褸、長褸、斗篷、裙子於一身的混合服飾，穿搭上極盡多元化，而構造上它採用了THE NORTH FACE自家開發的科技防風面料，集防水、速乾、耐磨三大功能於一身。另外雙面穿用的羽絨外套，也是焦點之作，採用高蓬鬆度鵝絨物料製造，保暖性毋庸置疑之餘，更採用雙面設計，因應不到場合穿著不同顏色示人，而且褸身十分輕巧，帽子亦能隨意拆除，一穿一脫之間，甚為簡單方便。

男裝提倡Urban Sprawl「城市蔓延」精神，鼓勵大家探索歷險。（THE NORTH FACE）

男裝線以卡其、啡和軍綠色作主軸，具粗獷意味。（THE NORTH FACE）

不過香港離羽絨大派用場的嚴寒日子，仍有一段時間，反而一片式半身裙及高領抓絨衛衣，則很適合即將來臨的初秋氣份，簡單輕薄簡約裙子，即能配襯在各式各樣造型和衣種之中，而裙本身亦具有防水效能，既可工作期間選用，穿它去短途郊遊遠足亦無不可，Urban Outdoor的本意正是如此。

PADDED JACKET 連帽夾棉外套 HKD 2,690。（THE NORTH FACE）

FLEECE FULL ZIP 抓絨外套 HKD$1,619。（THE NORTH FACE）

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不同於女裝講求Elegance，THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION FW21男裝線則以卡其、啡和軍綠色作主軸，具有粗獷軍事意味，與WTAPS和NEIGHBORHOOD等日牌著有異曲同工之妙。三種連帽厚重外套不但以高防水透氣物料製造，外觀亦刻意玩Pocket袋元素，針對性地將口袋外形、容量造大，並設置胸前位置去做Color Blocking，讓本身實用為主的口袋，一下子同時變成格調十足的裝飾，一石二鳥，實在高明。

至於相對輕薄的抓絨外套及LS SHIRT防風襯衫，則主打Loose Cut設計，確服無論是著在外面或穿在內裡的時候，都毫不侷促，舒展性大大增強。再配搭立體休閒褲，寬鬆版型的側口袋融入其中，具有街頭休閒感之餘，又當真可以收納不少東西在褲子之內，哪怕沒有背袋，亦可以輕鬆暢遊不同地域。