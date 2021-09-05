CLOT x sacai x Nike LDWaffle聯名波鞋　「死亡之吻」9月9日開賣

亞洲潮流大神級人物 CLOT 主理人-陳冠希，今年發布球鞋的動作相當頻繁，不僅重現 15 年前的經典神鞋 CLOT x Nike Air Max 1 「K.O.D.」，讓老鞋迷重現過去的熱血回憶外，很快又發表另一雙全新配色 「CHA」；而同樣的阿部千登勢，在今年也與如藤原浩、UNDERCOVER 等重磅品牌合作，因此沒想到今回 sacai 竟又與 CLOT 聯手，根本是 2021 年的聯名之王。



本次 CLOT x sacai x Nike LDWaffle 維持經典的鞋型輪廓，並從外觀上可以發現，這次在配色上完全採用死亡之吻的色系方案，不論是橘色與棕色麂皮間的搭配，或是螢光元素與酒紅色的點綴，完全都如出一徹，堆疊出的層次，讓人有種死亡之吻的既視感，卻又多幾分解構主義，再搭配上今年睽違多年再次回歸的回憶氛圍，更顯獨特。

而整體細節最特別的是鞋面還擁有透明的抗撕裂面料，不同於死亡之吻的 TPU 鞋面，以 sacai 的風格來重新詮釋 CLOT 的經典設計，可說是融合雙方特色的聯名鞋履。

率先預覽CLOT x sacai x Nike LDWaffle球鞋設計。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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CLOT x sacai x Nike LDWaffle 將於 2021 年 9 月 9 日正式發售，售價為 170 元美金。

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