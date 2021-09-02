時尚新科技│Farfetch新增功能　時裝精更快買到新設計同時更環保

當下社交平台橫行，一切也是拍照行先，在意分享後所得到的反應，如何有效讓人的手指按一個心心或讚變得最為重要。

不過在數碼化的時代下，時裝業界中有不少人士希望透過科技與社交平台的協助，令整個時裝產業鏈變得更環保、更可持續性發展與更少浪費衣物，為地球出一份力，多年來網購平台Farfetch一直正為此努力。



早前在Farfetch的社交平台帖文中發現，其全新Pre-Order企劃，當中包括Balenciaga、Palm AngelsKhaite、Off-White、Oscar de la Renta、Dolce & Gabbana、Nanushka、Casablanca、Nicholas Kirkwood等品牌的作品，原來是與新晉時裝科技公司DREESX合作，將數碼化的科技與時裝結合，不單令時裝產業鏈改變，而且更能達到減少碳排放的環保理念。

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在傳統模式上，要向客戶展示一個想法，都會存在一個滯後時間。可惜科技使人耐性失去，速度決定一切。現在用戶只要透過Farfetch平台的Pre-Order功能，可以先購買品牌的數碼版本設計，之後廠房進行生產，再運送到客戶手中。因為這樣大大縮短廠家與設計師的製作時間，變相用家能以最快速度接觸到品牌設計，同時間令生產上的浪費降到最低。



由於科技公司DREESX所研發的轉向技術，能讓買家透過AR方式穿上不同的款式，就不用再運送樣本。Farfetch是第一間將數碼服裝與快速生產聯繫起來的網上平台，其吸引力在於讓設計師提前計算出其生產投資，過往必須先製成商品，再經過商店推銷，最後才到達客戶手上；現在新方法下，從生產上的碳排放與資源使用也大大減少，避免生產過剩情況之餘，又達致碳中和，可見Farfetch對時裝的野心與前瞻性。

通過數碼化後，我們能夠節省346,698升用水，足夠20人飲用二十四年 ;我們還減少 2,515kg的二氧化碳排放，相當於二十九年來每天使用智能手機 10 小時。 Farfetch

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DREESX是一間新晉時裝科技公司，堅信今天生產的服裝數量遠遠超過人類的需求，希望利用科技減少生產，繼而使用更可持續的方式生產，甚至不用生產就能享有時裝所帶來的喜悅。因此主力推廣數碼時裝，所研發AR技術更運用到不存在物理世界的數碼衣物，不單推出自家作品，同時用上NFT協議進行拍買，讓網上社交更多元化。

其實近年一直談及Omni-Channel Retail（全頻道）購物體驗，意指線上與線下的融合，能一致性地帶出品牌的個性及體驗。Farfetch可謂一直致力於這方面發展，在其App與網站，雖然有不少消費新品資訊，如下季的時裝預測、配襯指南分享、休閒正裝的推介等文章，但與此同時，他們又結合數據分析系統，讓用戶能有效接受相關資訊，打造出專屬的個人化體驗。

早於2015年Farfetch開始將數碼技術融入實體店鋪，提高線上與線下的連接，用戶可以先於網上選擇欲購清單，當到實體店面時，服務員會安排所挑選的款式作試身，甚至可以要求店員不要來打擾。同時2017年所推出的實體店，其穿衣鏡能查看欲購清單，更可調出不同尺寸與顏色的產品，挑選完畢可以直接付款，也可跟據個人需要，送到家中或是閣下自取。