nonnative聯乘GRAMICCI　限定變定番系列　山系褲款仍是最強設計

美國戶外攀岩品牌 GRAMICCI近年跟隨戶外風的熱潮，一直積極與世界各地不同的品牌合作，推出眾多聯名別仍是最強系列，包括Stüssy、NEIGHBORHOOD、BEAMS GOLF與WISDOM®等等，嘗試在街頭文化中佔上一席位。當中較有話題性必是與日本時裝品牌nonnative的聯手，數次也是一發售就迅速售罄，自然令雙方由不定時的合作，改為定期季度合作企劃，今回來到2021年的秋冬的聯乘系列，物料與設計持續升級。



nonnative x GRAMICCI 2021 FW（coverchord）

經過GRAMICC與nonnative的十年合作歷史，來到今次第五個限定合作企劃，2021年的秋冬的聯乘系列，nonnative與GRAMICCI的合作先是注入高科技物料，用上GORE-TEX INFINIUM ™的WINDSTOPPER®技術面料製造其經典定番Easy Pants，提升防水功能後，同時糅合15 丹尼爾尼龍滌綸防撕裂面料（15-denier nylon-polyester）製作，更將GORE-TEX面料粗獷的質感去除，使面料更柔軟，讓褲款在輕量與耐用性也增加，而且具有防風防水，同時實現高水平的透濕性，穿梭於日常工作地方與大自然也不成問題。

而Climber Easy Pants加上褲腳拉扯設計與GRAMICCI 標誌性腰帶系統，相信依然是系列最為值得入手的作品。GRAMICCI原先也是褲款最為經典，闊身、低褲襠與修腳最深入民心，在過往不少聯乘合作也是此設定為藍本，不過直至與nonnative聯乘後，雙方將褲款先後進行多番修改，更是每次聯乘的褲型也有不同，剪裁與縫接也會重新設計，褲身變得愈來愈修身，褲襠也愈來愈高，在時尚、靈活、功能與舒適性多方面考慮，如此用心的表演，難怪在日本雜誌也不時出現其聯乘作，同時市場反應也表明此褲款絕對是成功之作。

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在首次聯乘中以褲款出發，來到2021年進化至Climber Easy Pants，褲型保持修身剪裁，但在物料與功能性卻再度提升。（coverchord）

同一時間nonnative自家的2021年的秋冬系列也在其中，推出多款外套，同樣用上GORE-TEX INFINIUM ™ WINDSTOPPER®面料技術，在防水與防風功能也有保證。Pullover Jacket在下半身加上拉繩設計，大前袋也充滿時尚設計感，同時內置的大風帽，即使面對橫雨橫風的惡劣天氣下也可以舒適著用。Military Jacket在衣身加上6個口袋，而且配備隱藏式風帽，與腰間的抽繩，同樣是跟隨日常或是戶外活動時可作變化，照顧到不同的場合。

今回nonnative的外套同樣用上GORE-TEX INFINIUM ™ WINDSTOPPER®面料技術，功能性與時尚感並重。（coverchord）

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基於GRAMICCI的經典登山褲為藍本，經過十年的合作與共同研究後，今年雙方決定推出定期的聯乘系列，從過往合作的熱賣褲款改良推出，採用不同的物料結合都市輪廓，首波以Climber Easy Pants與Walker Easy Pants為基礎，型號均有長短選擇。據知系列會持續推出，同時因應季節與相對應物料進行開發。

正值炎夏，當中不少的簡約短牌也是入手之作。（coverchord）

重溫過往nonnative x GRAMICCI的聯乘合作：