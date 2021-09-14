Thom Browne│單從灰色西裝出發20年　時裝騷藝術美學至今驚喜不斷

創立於2001年的Thom Browne，不知不覺間在疫情下迎接品牌的二十周年，在沒有任何別注或是聯乘系列下，依然是將所有熱情放到時裝之上。Thom Browne一套以約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）為靈感來源的灰色西裝，多年來不知帶領多少男生加入其正裝部隊，連穿着、剪裁與尺碼也有一套標準，如此制服式與傳統的衣物──西裝，成為Thom Browne多年來的Fashion Show基礎。來到最新紐約發佈的2022春夏系列，幸好有著網絡的助力，讓在疫情期間也可一同在家欣賞。



Thom Browne於2001年在紐約創立後，經過20年在時裝世界各地遊走後，再次回到紐約舉辦其2022春夏時裝展，算是一種慶祝嗎？還是如媒體所說，是因為與拍擋Andrew Bolton一起策劃在大都會博物館，名為「在美國：時尚詞典」（ In America: A Fashion Lexicon）的服裝學院展覽？不過原因是什麼不重要，即使不是回到品牌的誕生地，多年來Thom Browne也是以傳統西裝作為Fashion Show的基礎，亦是品牌的象徵。要知道西裝已經擁有超過300年歷史，而且早已是過百年來Fashion Show的常客，要以如此傳統的衣物作為軸心，放上充滿創意的時裝舞台上，需要何等挑戰與勇氣，而Thom Browne自2004年首個Ready-to-Wear男裝系列後堅持至今，同時保持每年是2個時裝展，驚喜與創新元素依然不斷。

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Fashion Show早在90年代被Alexander McQueen重新定義，Show是一場表演又一場秀，不再單是模特兒穿上衣服行走的展覽會，更是包括視覺與聽覺的表演，當中的張力不會局限於衣物間的擺動，更是會感動人心的藝術呈現。Thom Browne的時裝展能成為焦點，除了每季的主題並在西裝的框架下，能夠透過舞台的設計與表演，讓參與者在短短10至15分鐘內，有一種眼前一亮的感覺，絕對致勝的關鍵之一。過往大多能夠參與Fashion Show，都是時裝業界相關的人士，所以業界對Thom Browne的寵愛，某部份是基於在繁複的時裝週中，最讓人享受與保持驚喜的一場秀。如果單靠媒體的吹捧是沒有用，最後也是消費者買單才可以，看到Thom Browne的人氣持續上升，就代表其創意與商業平衡是完美的範例。

對比過往的拼貼或刺繡元素，整個2022春夏也來得簡約輕巧，大多配以無袖、無肩或是短袖的設計，利用左右不對稱的輪廓展示出品牌精緻的剪裁。（Thom Browne）

從一開始就是灰西裝，這是每個系列的開始。我想要人們看到我的正裝部隊，這是Thom Browne式的男人：正裝、看起來自信瀟灑、並有認真的工作態度。 Thom Browne

設計師Thom Browne（BoF）

近年時裝圈一直提倡Androgyny（中性 / 雌雄同體），不單是男女裝變成一個時裝秀，男女裝的設計也變得中性與模糊化。當中Thom Browne就是其中一員，將百褶裙、長裙放到男生西裝之中，或是紅唇男生穿上高跟皮鞋，往往也不失男性的剛強味道，只是打破衣物間原有的定義，改從衣服原生的美學出發，讓男生或是女生穿起來，也是充滿自信與吸引力。

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現在網絡發達，Fashion Show的欣賞不再是平面的欣賞，更可透過網絡對外開放，即使將Fashion Show當作聽一個小音樂會或是短片觀看，你也會感受到Thom Browne對Fashion Show的種種微細的設計。另外踏入品牌二十周年，Thom Browne依然單從傳統西裝出發，在挑選物料、創新設計與藝術性的層面上，保持著極高的水準，難怪至今依然充滿人氣。