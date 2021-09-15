NIGO入主KENZO　街頭潮流全面佔領高級時裝　各方聯乘肯定停不了

時裝界剛剛爆發大新聞，全球最大奢侈品集團LVMH宣布任命長尾智明NIGO，擔任旗下品牌KENZO藝術總監，足證街頭時裝文化地位在高級時裝世界日益重要。



貴為首批登陸巴黎時裝舞台的日本品牌，高田賢三一手創立的KENZO地位超然，三宅一生、川久保玲及山本耀司這「Big 3」也份屬後輩，將東方藝術元素完全融合西洋美學之中，在1970-80年代可謂好極一時，連香港時裝女皇Joyce Ma也對其推崇備致，當年搶先引入香港，93年再度LVMH全面收購。

KENZO原創辦人高田賢三（Fashionsnap）

其後，KENZO於2000年代初雖然隨着高田賢三的退休而一度陷入低潮，幸好LVMH慧眼識英雄，找來Opening Ceremony兩位創立人Carol Lim及 Humberto Leon任職藝術總監，將品牌風格改頭換面，更重新活化經典老虎頭圖案，於2010年代大殺四方，成功將KENZO全面年輕化。兩位於2019年亦功成身退，由Felipe Oliveira Baptista接棒，可惜人氣明顯無以為繼。

Opening Ceremony的Carol Lim及 Humberto Leon任職KENZO藝術總監期間，活化老虎頭Logo成時尚大熱。（KENZO）

也許LVMH管理層逐漸覺得，作為來自日本的KENZO，還是要由日本設計師來創作，才能入目三分地表現出神髓，所以今日9月15日便突然宣告邀請NIGO加盟LVMH，接任KENZO藝術總監一職。對此NIGO感到十分榮幸，一來一個傳奇日牌終於再由日本人來接棒，力求再開天闢地，二來高田賢三和NIGO同樣畢業於東京文化服裝學院，師兄弟間的情誼，自然格外令他感觸。







NIGO的Human Made最愛聯乘：

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在這個Street Fashion如日中天的世代，作為全球奢侈品業界龍頭，LVMH近年一直銳意年青化，找來OFF-WHITE主理人Virgil Abloh主理LOUIS VUITTON男裝，再安排形形色色的聯乘合作，除即將到來與Nike合作的Air Force 1球鞋外，上年便正正夥拍NIGO，推出「LV²」系列全球大賣，成功進一步令LVMH對日本設計師打下強心針，也促心今次NIGO的加盟。

NIGO跟Virgil Abloh主理的Louis Vuitton聯乘合作，已跟LVMH集團結緣。（Louis Vuitton）

作為裏原宿時裝巨人，A Bathing Ape及HUMAN MADE的創立者，NIGO其中一個最大成就，便是讓聯乘合作文化席捲全球，因此可以想像當NIGO入主KENZO後，找來一系列友好品牌、設計師及藝術家合作，絕對是意料之內，甚麼KENZO × Verdy、KENZO × Porter或KENZO × Moonstar，隨時指日可待。



回顧NIGO跟Louis Vuitton的「LV²」系列：