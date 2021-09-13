UNIQLO聯乘Theory秋冬系列登場　百摺長裙是OL今季必搶百搭單品？

繼UNIQLO U 2021秋冬系列面世後，今季UNIQLO聯乘Theory新系列亦於較早前發布，為大家帶來另一個簡約選擇。



UNIQLO聯乘Theory秋冬系列將登場（UNIQLO）

於2020年6月開始面世的UNIQLO聯乘Theory系列，雖則聲勢始終不如品牌其他聯乘系列，卻是不少上班族的心水之選。無他，並非每一間公司都有空間容許員工穿得花枝招展，亦有不少人只求「比老土好少少」的衣服，講求平實但同時帶有少少設計的UNIQLO × Theory正好符合這堆消費者的要求。

品牌去年更加推UNIQLO × Theory女裝系列，誓要以兼具簡約、時尚、實用、舒適而且定價親民的服裝，再一次攻陷日本龐大的OL市場。

百摺長裙是UNIQLO聯乘Theory新系列中熱搶單品，方便易襯。（UNIQLO）

來到2021年秋冬季，品牌再一次推出UNIQLO × Theory女裝系列。品牌今季再一次以黑白二色作主調，為大家帶來糅合舒適及時尚的秋冬服飾。今季女裝不再推出連身裙，反而以柔軟的衛衣、高領針織衫、略帶光澤的百摺長裙、西裝長褲、夾棉背心褸等九款單品，為2021 年的秋冬季帶來實用且易襯的中性服飾。



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可惜目前官方僅確定日本區的銷售詳情，未知香港、中國、台灣等地區會否上架。然而，根據過往幾年的經驗，品牌最終會為身處香港的大家帶來幾款設計，有心入手的朋友記得密切留意了。