CELINE前總監Phoebe Philo回朝　細數5個上班族最愛極簡經典手袋

2010年CELINE前任創意總監Phoebe Philo以一個沒有Logo的Classic Box包款打造了品牌的極簡盛世，此後推出的幾款包都成為經典的必收手袋，在離開CELINE後一直讓人念念不忘，不過就在2021年7月Phoebe Philo宣佈將會帶著個人品牌回歸，讓所有極簡粉絲興奮不已，在等待極簡女王回歸的期間，先讓我們來回顧她在CELINE的5款熱門包！



1. Classic Box

在2010年早春推出的「Classic Box」是Phoebe Philo入主CELINE的第一款包，硬挺方正的包型，搭配上長方形的仿舊金屬包釦，沒有任何墜飾、品牌標誌，低調卻非常有型，一推出就擄獲所有愛包女孩的心，除了最後歡迎的黑色之外，每季都會推出不同色系與尺寸，甚至在11年後的今天「Classic Box」依舊活躍在時尚界！

CELINE必收的5款熱門包，Classic Box、Luggage、Belt等都是極簡女王的代表作。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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2. Luggage

這款名為Luggage的包款相信妞妞們一定不會陌生，因為包身上的拉鍊與手提把設計，被大家暱稱是「囧臉包」，除了單色之外，更推出許多撞色拼接的款式，硬挺容量大，推出後粕受上班族喜愛，近年也有推出輕巧可愛的迷你包款，看來非常俏皮。

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3. Trapeze

同樣也是一款大容量的包款「Trapeze」，梯形的包身搭配可手提可肩背的設計，一樣非常受到上班族的喜愛，包釦是Classic Box Bag的方形金屬釦，搭配不同材質拼接或撞色設計，讓包款看起來簡單卻不單調！

4. Belt

繼「囧臉包」之後在2014年推出的「Belt bag」也因為包身上的扭結皮革飾帶而有了「鯰魚包」的暱稱，看來Phoebe對於梯形非常鍾情，因為鯰魚包的包身依舊是梯形，大尺寸適合日常上班通勤，而之後推出的迷你尺寸則是跟休閒、優雅的打扮很般配！

5. Frame

在三款梯形包之後，終於在2017年推出了全新的包款「Frame」，可以看到包包的設計分為兩部分撞色設計，看起來就像畫框一樣，雖然一樣是方包款式，不過在結構上看來比Box柔軟許多，搭配上近年流行的粗背帶，看來簡單又搶眼。

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