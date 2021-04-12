GUCCI開箱｜迷你版1955馬銜扣手袋　實測容量連帆布帶一袋兩風格

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-04-12 19:52

自從GUCCI推出1955 Horsebit馬銜扣手袋系列後，俐落又復古的外型，使它瞬間成為許多時尚控的愛用包款，近期品牌更是推出了全新「迷你版」尺寸，就連小編自己都被狠狠燒到，現在就來看看這款「迷你版1955馬銜包」開箱吧～

GUCCI Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包

1955 Horsebit系列包款是由創意總監Alessandro Michele一手設計，實用的肩背包，在正面飾有馬銜鍊，包身側面亦有半截馬銜鍊與肩背帶銜接，較為硬挺的結構，讓包包不容易變形，背帶也能調成肩揹或斜揹，迷你版的尺寸，很適合身高介於160cm上下的女生，GUCCI Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，HKD$19,900。

給大家看一下原尺寸vs迷你版的示意圖，這樣就知道它們的大小差別了（按圖放大看）▼▼▼

除了帆布拼接皮革版有推出焦糖色與白色包邊外，迷你版還有推出黑、白兩色，簡約又時尚的外觀，不分年份，揹一輩子也不怕會退流行，GUCCI Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包HKD$23,500、Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接白色皮革肩背包HKD$19,900。

迷你版「1955馬銜包」容量實測

雖然說，現在是迷你包、小廢包的流行當道，但是，包包基本的容量還是要有啊～（只帶勇氣出門真心不夠）小編也決定要來好好實測一下迷你版「1955馬銜包」的真實容量！從照片上就可以看見，6.1吋手機、中長夾（裝長夾也是ok，但就無法再放其他的東西了）、粉餅、口紅、行動電源通通都可以裝進去！重點是，包包還有些許空間可以放（按圖放大看）▼▼▼

迷你版「1955馬銜包」CP值很可以

小編個人是覺得，GUCCI的迷你版「1955馬銜包」是款cp值很高的包包，擁有很夠用的大容量、經典不敗的GG Supreme帆布外觀，除了原先附同色皮革細背帶，還會再附贈一條帆布粗背帶，讓你一顆包包就擁有兩種不同風格，完全不需要另外花錢購買，買一送一的概念，非常適合講究「實用性」的女生！

迷你版「1955馬銜包」是用像是衣夾的扣環，更換起來變得更加方便且快速。（女人我最大授權使用）

更換背帶的五金設計也是超級用心，不同於常見的水滴型扣環，迷你版「1955馬銜包」是用像是衣夾的扣環，更換起來變得更加方便且快速，被燒到的你快去揹看看～

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