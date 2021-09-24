LANE CRAWFORD秋冬新季單品價格全公開　日牌YOKE乾濕褸務必關注

中秋節過後，終於可以告別短衫短褲的日子，穿上輕裝外套薄長褲上陣。而作為香港首屈一指時裝百貨的LANE CRAWFORD，亦早已搶先引進一系列人氣品牌及新晉設計師的最新服飾，款式之多絕不遜於任何一間國際級網店。

今次由《一物》從云云單品中精選出初秋買衫指南。



現代極簡風格繼續成為LANE CRAWFORD買手團隊AW21季度的買貨指標。（攝影：龔嘉盛）

雖然近年好像Saint Michael、Greater Goods、PROLETA RE ART等舊化或古着再造品牌大行其道，但當代簡約美學才是LANE CRAWFORD入貨的核心理念。先說女裝，短版剪裁的衣服是今季買手團隊高度重視的項目，Bottega Veneta、Jacquemus、CELINE、Balmain、sacai及Dion LEE等品牌都有相關單品。

LANE CRAWFORD AW21女裝精選單品價格全公開：

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至於新引入的品牌方面，GAUGE81、Lisa Yang及LOULOU STUDIO同是簡約時裝派系的矚目名字，GAUGE81醉心糅合晚裝與休閒服，將貼身舒適物料融入晚裝之中；Lisa Yang主打黑白簡約路線，更加注重環保，從採購物料、生產到包裝，每個工序都堅持永續發展的製作原則；LOULOU STUDIO則致力研發巴黎針織工藝的品牌，採取中性剪裁輪廓，男女皆宜。

機能風大褸每人總要有幾件看門口了吧。（攝影：龔嘉盛）

YOKE Reversible Trench Coat。（おちゃのこネット）

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男裝領域上，LANE CRAWFORD買手團隊聚焦在各式各樣外套單品之上，BALENCIAGA、Stone Island和nanamica同製作出特色的拉鏈外套；若喜歡機能風的話，一系列重型大褸亦不可或缺，特別是新一季LANE CRAWFORD特意引入日本品牌YOKE，其招牌創作Reversible Trench Coat很值得大家關注，剪裁精準、理念前衞，配合日本職人手工製作都不過$9,750港元，性價比極高。

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