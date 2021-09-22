ZARA最新Origins系列圖改快時裝形象　花兩年研發最大賣點是？

ZARA向來是不少打工仔入手新衫的地方，但近年品牌接連被坊間指斥抄襲、用料愈來愈差、定價愈來愈貴等，人氣亦隨之下跌，快時裝的龍頭地位更被UNIQLO奪去。



ZARA Origins以極簡和中性為主調（ZARA）

或許ZARA終於領悟到不進則退的道理，近日就推出了花上兩年時間研發的ZARA Origins系列，能否改變大家對它的看法呢？

早在2019年，ZARA便以「重新審視服裝演變」作為理念，花上足足兩年時間打造出與品牌過往作品完全南轅北轍的ZARA Origins系列，期望藉此實現服裝現在和未來改革的使命。

花兩年時間打造的Origins，是否挑戰UNIQLO U地位？（ZARA）

今次ZARA並不只是「得把口」，想以新聞稿呃飯食，從整個ZARA Origins系列，不難看出品牌想要改變的決心。有別於過往貼近潮流、剪裁新穎的單品，整個ZARA Origins系列以簡約舒適而永不落俗的款式如衛衣、西裝褸、T恤、長身大褸等組合而成，每個款式皆沒有印上任何圖案及紋理，亦沒有露腰、穿窿、流蘇等特別剪裁，擺明車馬地以物料一決勝負，盡顯信心。在配色方面，ZARA今次僅以黑、白二色為主調，夾雜數件丹寧單品，捨棄浮華，貫徹系列以物料取勝的原則。

系列中除了黑白素色設計，也有少量牛仔服裝。（ZARA）

那麼ZARA用以何種物料製成系列呢？品牌透露採用了鑲邊牛仔布、羊毛絨、羊毛等物料，致力將品質完美帶入日常生活之中。ZARA難得地講品質，可惜ZARA Origins系列暫時未有在香港上架的消息，卻在歐美、日本等實體店和官網上架，只好嘆息一句：好嘢都不輪到我呢。



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