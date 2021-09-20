GUCCI Lifestyle熱爆米蘭設計周　精選筆記本外值得收藏文房玩具

作為KERING旗下龍頭品牌，GUCCI風潮遍及世界各地，與其形容她為一個時裝品牌，倒不如視GUCCI為一種文化和生活態度更貼切，事關在Alessandro Michele帶領下，這個傳奇意大利品牌的出品包羅萬象，一系列文具、玩具等小物，近年更成為潮流愛好者的重點收藏項目，絕不讓王牌Loafers專美。



Gucci Cartoleria期間限定店。（GUCCI）

為推廣GUCCI小物文化，在剛過去的米蘭設計周2021，特意於米蘭Via Manzoni 19地段，開設名曰Gucci Cartoleria期間限定店，展示品牌一系列Lifestyle支線單品。

GUCCI最人氣文儀用品，首推筆記本。（GUCCI）

Disney x Gucci大型唐老鴨筆記簿 HK$1,950。（GUCCI）

對普羅大眾而言，提起GUCCI的文儀用品，大家第一個想起的，首推筆記本。的確這枚人氣單品款式近來愈出愈多，外觀以至物料都趨向多元化，封面除用上Gucci Supreme帆布外，有些更以品牌自行研發的Demetra™物料，採用與製作鞣革相同的技術加工，卻不含動物成份，既環保又高貴。再結合Gucci Monogramme、迪士尼卡通角色及Herbarium、Tian等印花，令人看得心花怒放。

近來GUCCI發展一系列與紙有關的作品，除筆記本外，亦有圓拱形玻璃紙鎮，由意大利玻璃職人製造。玻璃內含微細氣泡和雲霧狀內含物，也刻壓有一系列GUCCI標記及相關圖案，各$2,300。（GUCCI）

GUCCI金屬書寫筆（連Interlocking G筆盒）HK$ 4,850。（GUCCI）

Disney x Gucci黛絲鴨鉛筆套裝 HK$ 2,100。（GUCCI）

如要打造最GUCCI的文藝氣息，只有筆記本固然不足夠，因此Alessandro Michele也匠心獨運地製作出其他周邊小品，如金屬書寫筆，利用「完美比例」作主結構，以含鉛量低的黃銅鑄造，並將無鉻電鍍技術於筆身鍍上鈀金屬或黃金材質，收納在Demetra™筆套之中，美觀得來實用性也極高。就算是鉛筆，在Alessandro的獨具慧眼下，亦被包裝成美輪美奐的工藝品，$2,100的定價，看來大家應該不忍心用鉛筆刨將其削短了吧，還是把它們安放在帆布筆袋最實際。

GUCCI雙G元素啤牌套裝HK$ 3,000。（GUCCI）

GUCCI骰子套裝HK$ 3,400。（GUCCI）

除文儀用品外，遊戲和紙牌等娛樂副產品同樣出色，雙G元素啤牌套裝以GG Supreme盒中包裹啤牌，袖珍的骰，內裡的樸克更交由Modiano製造，它可是元祖級別的意大利牌廠，早於1868年已在的里亞斯特創立，比GUCCI的歷史還要久遠。另外，棋類遊戲時大派用場的骰子，GUCCI也生產了專用骰子套裝，以生物樹脂製成及意大利人手製造，骰子內在那透明的樹脂雲石紋效果，每一顆都獨一無二，傳統骰子上的象徵點數的圓點，也被更換成Alessandro Michele大愛的星形，少少改造，立即迎來畫龍點睛之效。