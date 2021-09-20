Travis Scott最紅聯名波鞋排名　倒勾Nike第一無懸念有對只送不賣

說到今年最重磅的鞋款，那絕非 Travis Scott 攜手藤原浩打造的 fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 莫屬了，夢幻般的三方組合，注入於近幾年火紅爆款之一的倒勾鞋型中，結合兩雙神鞋的超強姿態，相信大多數人都從未想過有這樣的球鞋會真的問世。



然而對於成為重磅球鞋代名詞的 Travis Scott 來說，與 Nike 的合作鞋款早已琳瑯滿目，雖然雙雙都是話題，但其中總會因為些許原因，而有所落差。今番，我們就來看看國外媒體對於 Travis Scott 的聯名排行，看看哪雙鞋才是最經典、最欠買的吧！

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No.14 Air Jordan 33

鞋款介紹：以 Air Jordan 合作最令人著迷的 Travis Scott 聯名，其中 Air Jordan 33 是系列作中少見的實戰鞋款。整體承襲了招牌的軍綠以及大地色調，細節上也能看見 Cactus Jack 標誌，設計上充滿了 Travis Scott 的個人色彩，可惜因為是實戰籃球鞋，所以話題性一直不比其他家族鞋款。

No.13 Nike Air Force 1 Low “Cactus Jack”

鞋款介紹：Nike Air Force 1 Low “Cactus Jack” 以萬年不敗的 Air Force 1 為設計藍圖，鞋面運用燈芯絨與多種材質拼接而成，注入多種色系變化與細節點綴，加上 Travis Scott 火熱的個人聲勢，的確是雙值得粉絲們收藏的聯名鞋履，但評審們似乎覺得整雙鞋有點太過複雜，如果少了遮罩或許會更好。

No.12 Nike Air Max 270 React “Cactus Trails”

鞋款介紹：Travis Scott 在這波合作中於網路上的操作，的確對 Nike Air Max 270 React “Cactus Trails” 帶來了不少討論熱度，搭配上周邊推出的服飾系列，在當時依然掀起了熱潮也為 Air Max 270 React 這雙鞋曝光了不少，但可惜的是聲勢終究比不上 Air Jordan 與其他話題合作，看來即使是大神級的聯乘，該球鞋也要深受鞋迷喜愛，才能達到 1＋1 的效果。

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No.11 Nike Dunk Low “PlayStation”

鞋款介紹：看到這雙有錢也不見得買的到的世紀神鞋，大家可能會好奇怎麼會排在第 11 名？接續著 PS5 問世的火熱風潮，Travis Scott 看準了這波話題，立即與 Playstation 合作，推出了全球僅有 5 雙，史上最為稀有的球鞋之一。不過可能是因為設計上並不像其他鞋款這麼豐富，包含 Travis Scott 的元素也少了許多，綜合普遍興等因素，所以並不受評審青睞。

No.10 Air Jordan VI “British Khaki”

鞋款介紹：延續了上回軍綠色版本的 Travis Scott x Air Jordan 6 “British Khaki”，以重回六代老屁股的經典設計下，注入了更多有關仙人掌傑克(Cactus Jack)的代表元素，例如個人廠牌 Logo 以及腳踝處旁的口袋設計，並注入 Travis Scott 十分喜愛的大地色系，不過大多數鞋迷認為還是前代最為經典，雖然還是讓不少人瘋狂，但此雙鞋僅能排在第 10 名的位置。

NO.9 fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1

鞋款介紹：雖然 fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 被人視為今年的年度鞋王，再售價格也比初代倒勾高，但這雙鞋被美媒認為是雙炒作鞋款。因為在三方聯名的加持下，fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 的確造成全球十足的搶購熱潮，但在設計上藤原浩的個人色彩卻不突出，感覺就像是換了配色的倒勾 AJ1？

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NO.8 fragment design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low

鞋款介紹：誠如上述所說，fragment design x Travis Scott x Air Jordan 系列被評審認為是雙設計遠不及話題的聯名鞋款，但這雙 Air Jordan 1 Low 在中底以及 Swoosh 上運用了奶油白點綴，營造了復古的視覺感受，搭上了近年來的仿舊風潮，所以在設計上看來是比高筒還別出心裁，因此排名也較高。

No.7 Nike Air Force 1 Low “Sail”

鞋款介紹：Travis Scott 較早之前與 Nike 合作的 Air Force 1，整體配色雖然較為簡單，但細節上可是沒有在馬虎的，除了搭載可換勾的設計外，鞋帶上的鐵與飾片更是細節所在，連潮流大神陳冠希都對 Travis Scott 的設計讚不絕口呢。

No.6 Travis Scott x Air Jordan 1 Low

鞋款介紹：雖然 Air Jordan 1 低筒本來就不比高統版人氣來得高，但憑著吸睛的倒勾設計與質感絕佳的軍綠色磨砂皮，尤其內側的仙人掌傑克標誌更是細節滿分，種種因素都是這雙鞋被受重視的原因，連 NBA 球星 Kyrie Irving 都對它情有獨鍾，時常被捕捉到實著的畫面，而這雙鞋也算是帶起了後續 Air Jordan 1 Low 走紅的原因。

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No.5 Travis Scott x Air Jordan 6

鞋款介紹：Travis Scott 聯名 Jordan Brand 系列中最具歷史意義之一的鞋款 Air Jordan 6，百搭的軍綠色與小口袋設計，使得這雙鞋成為有史以來最為代表性的 Travis Scott x Air Jordan 合作之一，排在第五絕對不為過。

No.4 Travis Scott x Nike SB Dunk Low

鞋款介紹：接續著近年吹起的 SB Dunk 火熱風潮，Travis Scott x Nike SB Dunk Low 可破壞式兩層鞋面與潮流感十足的「變形蟲」元素，再輔以異材質的拼接展現極致質感，最後搭上 Travis Scott 的鞋王光環，使這雙 SB Dunk Low 在還未釋出時就話題性不斷，絕對是 Travis Scott 眾多聯名中的代表作。

No.3 Travis Scott x Nike Air Force 1 Low White

鞋款介紹：Travis Scott 第一雙與 Nike 的合作鞋款，雖然不是採用我們所熟知的大地色系，但可換勾的設計加上仙人掌傑克圖案的飾片，還是讓整雙鞋細節滿分，且白色的 Air Force 本來就極為經典，因此就算人氣不比倒勾等，其再售價還是到了天價的等級。

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No.2 Travis Scott x Air Jordan IV “Cactus Jack”

鞋款介紹：美國饒舌巨星 Travis Scott 首次與 Jordan 合作的款式，以 NFL 90 年代休士頓 Oilers 隊代表色為靈感，加上 Travis Scott 專輯的特殊 Logo，綜合了設計以及歷史的定位來看，這雙鞋排在第二，當之無愧！

No.1 Travis Scott x Air Jordan 1 “Cactus Jack”

鞋款介紹：第一名當然還是非最經典的「倒勾」莫屬啦！一問世，幾乎開啟了後續 Travis Scott 的代表性設計，連最新的閃電三方聯名都無法動搖這雙鞋的歷史地位，無疑是仙人掌傑克最具意義的聯名球鞋。

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