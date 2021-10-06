Hender Scheme聯乘Tod's　見識日本人對歐美傳統品牌的非凡洞察力

【Hender Scheme聯乘Tod's】一言以蔽之：懂得全面欣賞、研究經典事物的洞悉力，以及「畫龍點睛式」的創造力，絕對是近代日本時裝設計師能夠橫掃全世界的不二法門，今次Hender Scheme × Tod's系列，便是另一個最有力的證明。



Hender Scheme × Tod's絕對是今年度其中一個最叫人驚喜的聯乘系列。（Tod's）

The 3% Rule（強調僅更改現有作品的3%來創建新設計）這個概念雖然出自美國人Virgil Abloh之口，但其實遠在他人氣沸騰的多年以前，日本人便憑藉與3% Rule一脈相承技法來經營他們的潮流事業。

Porter將Helmet Bag萬化千變。（Garmentory）

Levi's Fenom 505牛仔褲。（Levi's）

Porter從美國空軍Helmet Bag中涉取靈感，以防水尼龍布改製出各式各樣的包袋；藤原浩膽敢在一條歷史悠久的Levi's 505牛仔褲口袋上，加入閃電圖案及水鑽晶石；visvim的中村世紀初出茅廬即致力將印第安Moccasin民族鞋與波鞋中底結合，成就出FBT；到近代sacai阿部千登勢巧妙運用雙剔、雙鞋舌、雙鞋帶技法，便即成功為Nike古典跑鞋迎來第二春等等。數以百計的例子，都引證出一眾日本設計師其實才是The 3% Rule的原創者，Virgil Abloh根本應該叫藤原浩一聲老師。

Hender Scheme始創者柏崎亮。（Tod's）

眼見近年Valentino × Undercover、Louis Vuitton × NIGO、Jean Paul Gaultier × sacai等系列相繼湧現，今次柏崎亮主理的Hender Scheme，應Tod's之邀推出合作系列，是時勢造英雄的必勝方程式，一個是座擁101年歷史的意大利殿堂品牌，另一個則是日本中輕生代中最具創見的職人單位，一老一嫩，卻定必一拍即合。

Tod's名作Gommino Driving Shoes豆豆鞋。（Tod's）

因此不用花太多筆墨去讚頌今次Hender Scheme聯乘Tod's作品有多吸引，事關產品極其出色已屬意料中事，反而認識整個系列的定位佈局以及設計細節，來彰顯柏崎亮的The 3% Rule美學功架，才是人們最需留意的地方。

Hender Scheme常見的撞皮製鞋結構亦有在今次Hender Scheme × Tod's系列出現。（Tod's）

建基自Gommino Driving Shoes改裝而成的Loafers，卵石般大小的鞋底橡膠粒是一大焦點。（Tod's）

今次柏崎亮高瞻遠矚的改造，並非只侷限在產品本身，哪怕是雙方品牌的傳統與歷史形象，都點綴了柏崎亮和Tods創作總監Walter Chiapponi的心思。首先，今次Hender Scheme × Tod's系列以「DOT'S」作為副題，可謂語帶雙關：一來Dots中文有波點的意思，象徵了Tod's名作Gommino Driving Shoes豆豆鞋，其鞋底上以點點橡膠粒作標記；二來柏崎亮仿傚Christopher Nolan的《Tenet》，大玩反轉式文字遊戲，將Tod's的品牌名稱倒轉，就正正是Dot's。

建基自Gommino Driving Shoes鞋底改裝而成的Hiking Boots。（Tod's）

將假皮草的毛絨元素結合到皮革鞋面之上，也是Hender Scheme慣常技法。（Tod's）

+ 3

如是者將『TOD'S ⇄ DOT'S』互調，代表着的哪怕元素相同，只要把表現或排序改動，便能帶出截然不同效果，說白一點，這正是The 3% Rule的道理了。在Hender Scheme的演繹下，傳統Tod's Driving Shoes鞋底上的小顆粒被不單被移植到Laoafers及Hiking Boots之上，更改造成如卵石般大小的巨型版本，既加強鞋子裝飾感，亦不影響本身舒適至上的功能性。另外有些鞋作則大玩物料拼合，將假皮草的毛絨元素結合到皮革鞋面之上，縱然是Hender Scheme慣常技法，但對於很多中產消費者而言，無疑是一大新穎設計。

經柏崎亮改造的Tod's王牌手袋Oboe。（Tod's）

仿如紙袋外觀一點的皮革手提包。（Tod's）

Hender Scheme自家人氣Daypack背包也推出別注版本。（Tod's）

至於Tod's的王牌手袋Oboe，也告別傳統版本的上半部份凹陷外形，改動成全圓形外觀，增添當代的簡約美學主義。亦乘着潮流大勢，推出仿如紙袋外觀一點的皮革手提包；而Hender Scheme自家人氣Daypack背包亦換上新面貌，用上Tod's的名貴物料以及歐陸職人手工製造，無疑更感尊貴。

Hender Scheme × Tod's的Trench Coat的把un Flap槍檔片部份刻意改轉成牛皮革處理。（Tod's）

皮革製成的中空手樽套。（Tod's）

雖然TOD'S過往一直給予人主打皮具和手袋的形象，但其服裝類作品同樣出色，今次Hender Scheme × Tod's也刻意在衣服上著墨更多，表現出Tod's未來進一步開拓服飾市場的決心。系列中包括乾濕褸、運動裝、針織披肩、恤衫、牛仔褲、長褲及Mountain Hat等，服飾不難發現一律走日系中性剪裁設計，但用料和造工上則堅持歐洲工藝製造，留意很多作品都甚具概念性，例如Trench Coat的Gun Flap槍檔片部份刻意改轉成牛皮革處理，成功強化整件大褸的對比效果。至於軟身麂皮Mountain Hat同樣有趣，表面上是一頂帽子，但透過繩索及包裹法，則可以變成索帶小袋一個，盡顯日本設計師懂得欣賞、研究經典事物的非凡洞悉力和創意。