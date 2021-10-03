Dior掀Boxer熱潮　ALEXANDER WANG、宮下貴裕原來都是底底支持者

於這個Street Fashion文化如日中天的世代下，如Christian Dior這般等級的High Fashion品牌設計師最需要講究者，正是如何將街頭元素，優雅地移植到這些歷史悠久的大品牌中去，既迎合到時下潮流，又能夠保持高貴形象，殊不容易。



由藝術家Anna Paparatti設計場景的Dior SS22季度Ready-to-wear系列。（Dior）

幸好Maria Grazia Chiuri是位經驗老到的設計大師，在她帶領下，Christian Dior女裝部發展一直欣欣向榮，最新SS22季度Ready-to-wear系列，她找來意大利同鄉幾何藝術家Anna Paparatti合作，以這藝術家的名作The Great Game作主題，為巴黎杜樂麗花園發佈會場進行場景設計，滿載奇異藝術美感，先聲奪人。

承傳Lady Dior手袋袋面的圖案大褸。（Dior）

將古典美學完美機能化。（Dior）

一如既往，新季Dior Maria Grazia Chiuri繼續從品牌歷史中找靈感，例如承傳Lady Dior手袋，將拿破崙三世扶手椅上的藤格紋注入服飾，製作出尼龍壓印格紋防水大褸，將古典美學完美機能化。也將統領Dior超過30年的昔日創作總監Marc Bohan，於60年代所提倡的螢光色運動服及迷你裙美學，重塑到這個數碼時代之中，鮮豔顏色與動物圖像及線條紋水乳交融在一起，而招牌Bar Jacket也換上了各式各樣搶眼顏色，令人耳目一新。

Boxing拳師服飾Item令人印象難忘。（Dior）

全絲絹製造，分成白、黃、粉紅、紅、藍、青綠等多種顏色。（Dior）

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相較於Dior FW21秋冬裝的宮廷式森嚴高雅，SS22夏裝無疑活潑好動得多，不單止是場景及衣服用色，就連衣服類別也Sporty過人，最特別的莫過於Runway Show中段那7套Boxing拳師造型，全絲絹製造，分成白、黃、粉紅、紅、藍、青綠等多種顏色。絲絹本質上就具備閃爍光鮮的特別視覺觀感，再加上Boxer Shorts及Bra正中均印有「Dior Vibe」字樣，注目度甚高。

或許在今次Dior SS22發表之前，世上仍有不少人認為Boxer難登大雅之堂，就算不用來作底衫褲，也頂多是拳手在打拳時才會著用。但實情無論是棉質底褲類的Boxer，抑或是打拳用的Boxing Shorts，其實多年來一直深受時裝愛好者愛戴，當「面衫」著用者從來不缺，就只看你夠唔夠膽而已。

Paul Newman於1966年主演的電影《Harper》。（Harper）

《Rocky》劇照。（Rocky）

早在1992年Kate Moss及Marky Mark驚世CK Boxer底褲廣告面世之前，查實西方流行文化界別已不時出現與Boxer有關的時裝時刻，例如Paul Newman於1966年電影《Harper》中的居家白底衫褲形象，以至史泰龍在《Rocky》中的拳擊雄風，早已流露出Boxer的時尚潛力。

Destiny's Child Full Gear Tommy Hilfiger。（IG）

1997年Naomi Campbell的Victoria's Secret。（Victoria's Secret）

及至90年代，Boxer也隨着黑人文化鍾愛著「瀨屎褲」造型，成功流傳到女裝界別。Destiny's Child的Tommy Hilfiger Boxer褲頭造型至今記憶猶新，已香消玉殞的AALIYAH也熱衷如斯打扮，1997年Naomi Campbell更於Victoria's Secret Runway Show高調穿上Boxer，風騷行Show，讓這種貼身衣物，漸漸走向時裝舞台。

Number (N)ine SS06季度。（Number (N)ine）

因此踏入2000年代，形形色色的Boxer開始大舉殺入高級時裝領域，當時最震撼者，首推宮下貴裕的Number (N)ine，SS06季度這日牌便以GUNS & ROSES主音Axl Rose作主題，依照其形象設計服飾。除聯手Converse打造招牌Weapon波鞋外，Axl Rose平常登台時常著用的「現袋褲」Boxer，也一同被二次創作成潮物出售，儘管不見得好買。

VERSACE近年也熱衷於Boxer美學熱潮。（VERSACE）

不但最積極者還是王大仁主理的ALEXANDER WANG。（ALEXANDER WANG）

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發展到近年，世人也開始意識到較之貼身Boxer底褲，剪裁寬鬆的拳師Boxer才更讓大眾受落，穿在表面，因此無論VERSACE、Jacquemus還是Matthew Adams Dolan等老中青品牌，都一再推出相關潮物。然而最積極者還是王大仁主理的ALEXANDER WANG，基本上這些年來他從不間斷，一季接一季地以Boxer作題材，推出各式各樣的變種設計，男女裝通殺，因此現在仍聽到有人看到別人穿著Boxer直接上街便大驚小怪，「做咩著條底褲出街呀？」等嘲諷說話，當真是井底之蛙。