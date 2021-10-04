ZARA首推瑜伽系列竟無Yoga Pants　簡約配件能贏得運動女生歡心？

未知是否因為龍頭地位不保的關係，ZARA近日馬不停蹄地推出天馬行空的系列，話題性十足。

繼推出主打高質及恆久的ZARA Origins及毛孩專用的ZARA Pet系列後，品牌今回就推出瑜伽服裝系列，與死對頭UNIQLO打對台。



ZARA首推瑜伽系列並不是以服飾作主打（ZARA）

去年快時裝UNIQLO首推瑜伽服系列，以多色及定價親民作招徠，雖然最後聲勢不及其他聯乘系列，但品牌的瑜伽系列總算得到坊間一定程度的支持。

UNIQLO推出SPORT UTILITY WEAR系列，全力進軍Yoga運動市場。（UNQILO）

未知是否參考了「死敵」的策略，ZARA近日亦推出瑜伽系列，冀圖分一杯羹。

雖則是瑜伽系列，但今次ZARA沒有推出任何Bra Top、Legging或上衣，反而聚焦在瑜伽配件如瑜伽磚、瑜伽墊、瑜伽墊收納袋、瑜伽滾筒、托特袋、水壺套、運動鞋等，每款均設有兩種以上的配色，而配色大多為坊間少見有全黑及米色， 與螢光色的傳統運動用品南轅北轍，相信將會吸引簡約迷的支持。而系列中最矚目的單品，相信絕對是芭蕾舞鞋，黑色及白色緞面配上X形橡根鞋面設計，優雅且不失時尚感。

ZARA的瑜伽系列聚焦在瑜伽配件上（ZARA）

然而，相信大家在買運動用品時，除了外表及定價之外，功能性亦是其中一項至為重要的關鍵，不過品牌沒有強調系列的物料及舒適度，因此功能性及舒適度成疑。另外，系列的定價亦不算親民，如瑜伽滾筒已盛惠$359，與不少著名的瑜伽品牌相差無幾，吸引力成疑。在此條件底下，大家還會支持ZARA這個瑜伽系列嗎？

如同芭蕾舞鞋般的輕便鞋，是這系列的焦點。（ZARA）

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