Hermès力推新寵Della Cavalleria迷你手袋　突顯D形銀色鎖釦魅力

Hermès是不少女士夢寐以求的奢侈品牌，但相信不少人都不知道，其實除了KELLY和BIRKIN兩大名袋之外，品牌也有不同款式可選擇。

今次《一物》為大家介紹Hermès品牌最新成員Della Cavalleria。



Hermès Della Cavalleria首見於品牌2020年秋冬巴黎時裝騷，由模特兒以手提方式示人，當時引起不少愛馬仕迷的關注。

Hermès對Della Cavalleria寵愛有加（Hermès）

而品牌對Della Cavalleria亦可謂寵愛有加，特地為其度身打造出手袋故事，更隆重其事地將故事改編，並拍成甚具電影感的短片。而短片之中，Della Cavalleria本是公主的愛物，但因過份美麗，因此被邪惡的皇后看中，不惜派兵追捕公主，最後更引發內戰，只為將手袋搶到手上。「They can try to take it from me, but I will never let it go.」，對愛馬仕而言，Della Cavalleria承載著令人不可抵抗的魅力。



Hermès特意為Della Cavalleria製作充滿電影感短片：

那麼Della Cavalleria有何特別呢？Della Cavalleria一如Hermè所有手袋，由馬術之中取得靈感，再以高質皮革製造。手袋呈近乎完美的弧度，再加上超大環形金屬扣，令手袋簡約而具個性。成為品牌近年力推的迷你袋設計，相信亦是令一眾女士瘋狂搶購的賣點之一。

Hermès Della Cavalleria手袋設計細節（Hermès）

Hermès Della Cavalleria的尺寸為L 18 x H 16 x D 8 cm，可放置手機、卡片、筆記本等日常隨身物，配合流線型的圓弧線條，令D形銀色鎖釦更見搶眼，趁迷你手袋熱潮仍方興未艾，這設計無疑是最佳的Hermès入門之選。