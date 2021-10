Hermès力推新寵Della Cavalleria迷你手袋　突顯D形銀色鎖釦魅力

Hermès是不少女士夢寐以求的奢侈品牌,但相信不少人都不知道,其實除了KELLY和BIRKIN兩大名袋之外,品牌也有不同款式可選擇。

今次《一物》為大家介紹Hermès品牌最新成員Della Cavalleria。



Hermès Della Cavalleria首見於品牌2020年秋冬巴黎時裝騷,由模特兒以手提方式示人,當時引起不少愛馬仕迷的關注。

Hermès對Della Cavalleria寵愛有加(Hermès)

而品牌對Della Cavalleria亦可謂寵愛有加,特地為其度身打造出手袋故事,更隆重其事地將故事改編,並拍成甚具電影感的短片。而短片之中,Della Cavalleria本是公主的愛物,但因過份美麗,因此被邪惡的皇后看中,不惜派兵追捕公主,最後更引發內戰,只為將手袋搶到手上。「They can try to take it from me, but I will never let it go.」,對愛馬仕而言,Della Cavalleria承載著令人不可抵抗的魅力。



Hermès特意為Della Cavalleria製作充滿電影感短片:

那麼Della Cavalleria有何特別呢?Della Cavalleria一如Hermè所有手袋,由馬術之中取得靈感,再以高質皮革製造。手袋呈近乎完美的弧度,再加上超大環形金屬扣,令手袋簡約而具個性。成為品牌近年力推的迷你袋設計,相信亦是令一眾女士瘋狂搶購的賣點之一。

Hermès Della Cavalleria手袋設計細節(Hermès)

Hermès Della Cavalleria的尺寸為L 18 x H 16 x D 8 cm,可放置手機、卡片、筆記本等日常隨身物,配合流線型的圓弧線條,令D形銀色鎖釦更見搶眼,趁迷你手袋熱潮仍方興未艾,這設計無疑是最佳的Hermès入門之選。