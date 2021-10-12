二手奢侈品2021成績發布　聯乘及街牌不再熱烈　哪品牌最受歡迎？

近年復古風捲土重來，中古及二手市場亦愈見強大。全球最大的二手奢侈品在線平台The RealReal近日發布2021奢侈品市場轉售報告，透露時裝市場最新動向。



The RealReal每年都會分析其網站收集得來的數據，了解時裝消費市場的動態。今年他們便以多於2,300萬會員的行為數據，洞悉二手奢侈品市場的變化。

在新冠肺炎疫情的影響下，The RealReal去年有超過600萬名新會員加入，當中以千禧一代和 Z 世代的增長最為顯著。（The RealReal）

在新冠肺炎疫情的影響下，The RealReal去年有超過600萬名新會員加入，當中以千禧一代和 Z 世代的增長最為顯著。於1,900萬件交易中，29%的交易便是來自第一次購買二手奢侈品的新買家。另外，大約有40% 的 RealReal 購物者選擇以二手奢侈品作為快時尚的替代品；43%買家則認為奢侈品轉售是維持可持續發展的方式之一，並將其視之為消費及轉售的推動力。

Gucci Jackie 1961去年售價上升100%，成為二手市場的龍頭單品。（Gucci）

因大多新會員是年輕的一代，使得傳統街頭服飾、日本復古男裝及波鞋的需求及轉售數目亦隨之上升。然而，市場上最受歡迎的二手單品仍然出自幾個傳統奢侈品品牌：據The RealReal的報告指出，Gucci Jackie 1961去年售價上升100%，成為二手市場的龍頭單品；CHANEL Flap第二、Louis Vuitton Speedy 30第三、Hermes Constance則排第四。另外，二手奢侈手錶的銷售量亦比去年上升1.4 倍，證明有價有市。相反，過往炒得激烈的聯乘系列及街牌單品則後繼無力，Yeezy、Supreme等主流街牌失寵，反而復古風Casablanca 及機能性Salomon的銷售量則分別上升358%及188%。

The RealReal統計出2021年二手手袋升值幅度（The RealReal）

其實各地的二手市場均愈見熱烈，本地亦有不少二手店及中古店搞得有聲有色，證明大家對傳統奢侈品品牌的渴求。一眾大牌能否於去年度保持聲勢？留待下一年的成績表揭曉。