高橋盾親述UNDERCOVER聯乘MARGIELA來龍去脈　竟與A Magazine有關

生處這個Supreme和Tiffany & Co.都可以隨意聯乘的世代,請問時裝間尚有甚麼Collaboration是大家未曾見過的?是Nike × adidas還是Hermes × CHANEL?還是UNDERCOVER × MARTIN MARGIELA?上述3個合作,或許在可見的將來也未必看到。

誰不知殘酷的真相是,原來UNDERCOVER與MARTIN MARGIELA兩大品牌早就聯乘合作過,還要是十五年前……



《A Magazine Curated By》誕生自2004年,每期都會以一位時裝設計大師作主題,並邀請該設計師自己出任該期客席編輯,每期都製作得精美無匹,屬收藏級別的雜誌。( IDEA)

不是吹水,這可是高橋盾日前於個人IG帳號上自述的。話說在2006年,這位UNDERCOVER設計師受獨立雜誌《A Magazine Curated By》邀請,出任N°4客席編輯。策劃雜誌時,高橋盾邀請了不同界別的藝術家一同參與雜誌編採製作,包括「伯樂」川久保玲、日本傳奇髮型設計師加茂克也、創意單位NGAP和好友Maison Martin Margiela。

2006年《A Magazine Curated By Jun Takahashi》書頁內的精彩內容。(GRAILRD)

日前高橋盾於個人IG帳號上,憶述這件UNDERCOVER × MARTIN MARGIELA來朧去脈。(IG@JUNTAKAHASHI)

受邀的每位藝術家、設計師會為《A Magazine Curated By Jun Takahashi》創作不同媒界的藝術作品,而Martin Margiela的作品則是忽發奇想,將一件UNDERCOVER Tee進行改裝,輕輕地點撥,略微施加剪裁,將衫身的手袖和背部位置剪開,即讓Tee頓變成一件有如圍裙或Bra Tops的物體,彈指之間即把解構主義發揮得極緻,至今重看仍然令到高橋盾嘆為觀止,要在IG Post內文中以「It is an act of genius」去讚頌Martin Margiela的偉大。

Tee經Martin Margiela本人略加剪裁改造,立即變得全然不一樣。(JUN TAKAHASHI)

衫領內繡有兩個品牌的專屬嘜頭,絕對是可一不可再。(JUN TAKAHASHI)

+ 1

遺憾這件UNDERCOVER × MARTIN MARGIELA只是以One-off的形式出現,最終沒有製成商品公開開售,實在可惜。要知道這件Tee不但象徵兩大品牌絕無僅有的合作,更重要是由Martin Margiela本人親自設計。雖然近年Maison Margiela品牌一直推動不少聯乘合作系列,但全是2009年Martin Margiela本尊離開了品牌後才發生,在罵治親身統領品牌的歲月裡,這比利時品牌一直甚少有Collaboration出現,由此更顯出這件T-shirt珍貴之處。