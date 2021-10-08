GU聯乘Undercover裏原宿味印花圖案　首推童裝別注至潮爸媽要入手

GU近年全力發展日本國內時尚品牌的聯乘企劃，Undercover、Mihara Yasuhiro、SOPH.的別注，全都叫好又叫座。當中人氣最強的Undercover也跟GU來第二回合作，更首推童裝系列。



Undercover設計師高橋盾一向是勤力代表，除自家品牌外，也著力炮製不同聯乘，早前才帶來人氣極高的Medicom燈具聯乘，現在又再送上GU合作的第二彈，難怪二十年來Undercover的氣勢從沒減退，雖然品牌以「「WE MAKE NOISE/NOT CLOTHES」為口號，但高橋盾卻兩者兼得，造衫與造話題同樣拿手。

高橋盾是超勤力的設計師（Undercover）

至於GU聯乘Undercover的第二回，高橋盾絕不馬虎，為這系列設計設計出多款全新印花圖案，當中有不少設計比現在的Undercover更加Undercover，集合迷離、夢幻、可愛、街頭、Punk等元素於一身，假若是裏原宿火紅年代的UC追隨者，相信感覺極親切，而年輕一代來說，也是以便宜價錢重拾UG OG氣味的好機會。

GU聯乘Undercover新設計，令人回憶起裏原宿火紅年代。（GU）

GU聯乘Undercover男裝Lookbook全貌：

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GU聯乘Undercover女裝Lookbook全貌：

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GU聯乘Undercover童裝Lookbook全貌：

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飛碟頭外星人很濃的Undercover味道（GU）

高橋盾今次除了一口氣帶來28款男裝和20款女裝外，GU聯乘Undercover系列其來8款童裝，當中以那個飛碟頭外星人最討人歡喜；而男女童裝的設計亦充滿連貫性，大人與小朋友一起時尚Family Look，變成裏原宿家庭樂。這系列將於10月29日在日本和台灣的GU上架，可惜香港暫時仍未有消息，相信大有機會如第一回般不會在香港登場。

按圖看GU聯乘Undercover第二回單品設計：

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第一回合作中，最搶手的首推Biker Jacket，要知道Undercover的Biker是每年必出的定番，還有更罕有的Lewis Leathers別注，雖然GU聯乘版本不是真皮製造，但以如此親民價錢買到Undercover Biker的風味與輪廓，也是賞心樂事，難怪當日最快被清空的就是這單品。開賣日排前列的22歲男YouTuber就以Biker為頭號目標，在訪問中他指這褸雖然是人造皮，但有羊皮的輕柔手感；另外Coach Jacket也得到他高度好評。

Biker是GU x UNDERCOVER第一波聯乘中最搶手單品（GU）

GU x UNDERCOVER聯乘發布 香港人能用親民價入手高橋盾設計嗎？重溫上回GU x UNDERCOVER Lookbook造型：

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重溫上回GU x UNDERCOVER單品設計：

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