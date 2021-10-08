Loewe最新手袋Luna登時裝周　Jonathan Anderson以半月俘虜女生心

在復古風引領下，半月形腋下袋近一兩年蔚然成風。而在進行得如火如荼的時裝周之中，Jonathan Anderson就為Loewe帶來最新半月形手袋Luna。



Loewe Luna貫徹品牌傳統，以優質靚皮製作，使得形狀看起來非常堅挺，表面亦煥發亮麗光芒。（Loewe）

時隔將近兩年，各大品牌終於重回天橋，時裝周亦終於能夠「如常進行」。由Jonathan Anderson主領的Loewe近日亦回歸時裝周，展示品牌2022春夏系列。

熱愛藝術的Jonathan Anderson過去數年每每將藝術注入時裝騷之中，將整個騷場打造成一場時裝聯乘藝術展。今回因久違時裝騷，Jonathan Anderson決定反撲歸真，將焦點放回時裝之上。即使沒有藝術品的襯托，但着重輪廓以及挑戰物料極限的系列，同樣使得整個騷場彌漫著濃厚的藝術感。

今個系列設計師再度勾勒圓筒形寬闊大袖，與軀體間的貼身剪裁構成有趣對比。另外，胸口至肚臍間的大開洞或大型金屬配件明顯不是為了討好消費者，而是將Jonathan Anderson過去數年對藝術的思考及喜愛注入其中，完全展現僅屬於他的不羈及玩味。

Loewe Luna一曝光已引起女士關注，相信上架後必會成為品牌的經典手袋之一。（Loewe）

不過，之前有留意一物文章的讀者應都知道，Jonathan Anderson由入主Loewe以來，首要任務就是要達成KPI，亦即提高消售額。而他亦相當識做地一直交出暢銷手袋款，令品牌的消售額有增無減。

今次衣服方面既然如此大膽，手袋當然回歸「大路」——在今個系列中，Jonathan Anderson便為Loewe帶來首個半月形腋下袋Luna。有別於坊間的Monogram或軟身半月腋下袋，Loewe Luna貫徹品牌傳統，以優質靚皮製作，使得形狀看起來非常堅挺，表面亦煥發亮麗光芒。硬照發布後，不少女士已表示關注，就連連登討論區中亦有巴打開帖表示女友想買。未上架已萬千寵愛在一身，相信上架後必會成為品牌的經典手袋之一。

再看Hermès新寵Della Cavalleria迷你手袋