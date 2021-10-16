細數被遺忘日牌 木村最愛飾品成集體回憶 廣末涼子前夫品牌曾大紅

日本街頭時裝近年強勢回勇，而且更蜚聲國際，打進歐美高級時裝市場。然而當真能夠上位的，卻來來去去都是藤原浩、Undercover高橋盾、Nigo或Hender Scheme柏崎亮等三數個，事實上許多昔日大紫大紅的日牌，現在已湮沒無聞，漸漸被人遺忘，是生是死？想來很多人已不清不楚了。

現在就讓《一物》挑選10個日牌出來回味一下，看看他們是否「健在」。



提起廣末涼子有否令大家想起岡澤高宏？可惜他倆的婚姻只維持的5年便結束了。（nadagiuseppe）

1：Circle

提起Circle這個品牌以及其主理人岡澤高宏，想來很多人已經忘記得一乾二淨，然而指出他可是廣末涼子前夫，7、80後卻應該頗有印象。話說2004年23歲的廣末涼子在事業如日中天之際，竟出奇不意地與名不經傳的男模岡澤高宏奉子成婚，讓日本國民嘩然，惹來不少Fans妒忌，認定岡澤高宏是「軟飯男」。

曾經開設於台灣的時裝店THE COMPLETE STUDIO。（THE COMPLETE STUDIO）

但縱然岡澤高宏在普羅大眾間的風評一向麻麻，其實人家在日本潮流圈曾經頗有地位，不止是Calvin Klein及Nike御用Model，也是昔日潮牌Circle的主理人，2008更曾將業務拓展到海外，於台灣開設時裝店THE COMPLETE STUDIO，在香港的EXI.T也不時買到他們的出品，奈何Circle近年人氣不再，已消失得無影無蹤。

Circle Peacoat。（Circle）

簡單而言，Circle是一個崇尚黑色並講求機能性的日牌，設計少有鮮艷顏色和搶眼圖案，一切以創新用料和細節功能性為主，理念和時下大流行的ACRONYM®系出同源，而且價錢便宜得多，還望將來有否重生的機會。

現在的WHIZ LIMITED作品，靚是靚，但毫無個人特色可言。（WHIZ）

主理人下野宏明總是Goro's不離身。（cool）

2：WHIZ LIMITED

留意今次專題是「回憶已經或接近消失日牌」，所以並非每個品牌真的已結束營運，WHIZ LIMITED正是其一。

WHIZ創立於2000年，全名稱作WE HAVE IDEAL ZONES，主理人下野宏明不但是品牌設計師，也是當年原宿潮流Icon，經常出現在《COOL》和《BOON》等男潮雜誌，算是晚高橋盾、Nigo和瀧澤伸介一輩的人物。不過講起下野氏的形象，最令人印象深刻者，並非自家設計服飾，而是經常掛在他頸上的Goro's銀器，屬高橋吾郎生前親手製作品，現已價值不菲。

WHIZ的原宿專門店至今仍有，還伴隨一個Lump的選物店。（Google Map截圖）

過往WHIZ最愛大玩閃電元素。（WHIZ）

設計方面，閃電元素在WHIZ的歷史上有着崇高地位，無論是Logo、Tee還是大褸，過往總不缺相關細節。然而發展至近年WHIZ卻一改風格主題，將以往裏原宿街頭風味全然洗脫，搖身一變主打美式機能街頭風，將自己弄得好像SOPHNET.那樣，失去了原有風采，因此聲勢無以為繼，就算近年本地時裝店juice也有售賣其單品（以前則在另一間尖沙咀日系潮店OHIO售賣），但所知者仍不多，年輕一代潮流人也未必聽過其名號了。

WOLF'S HEAD的皮革鍋釘作品可謂精雕細琢。（WOLF'S HEAD）

3：WOLF'S HEAD

於資深日系潮流人眼中，WOLF'S HEAD地位超然，屬集體回憶，卻無奈人氣不繼，對於年青一輩來說，這個由幹田卓司領軍的皮革鍋釘首飾單位，竟是陌生名字，教人唏噓。

年輕時代的幹田卓司，意氣風發。（Burst）

木村拓哉是WOLF'S HEAD支持者。（boon）

那麼如何向千禧後述解WOLF'S HEAD的強大？只可以說在90年代末、00年代初品牌最火紅的時候，這顆狼頭可是和Goro's的羽毛位處同一級別，同樣是木村拓哉的御用職人愛牌，官方銷售點亦一樣稀少，就連二手市場價錢也一直高企，是為各大買取店的寵兒。每款作品不論是皮革、手帶還是財包也好，全由幹田卓司一手一腳鑲嵌上去，數量極其稀有，工藝水準遠比HTC Los Angeles精彩。

在日潮雜誌雄霸的時代裡，WOLF'S HEAD的產品資訊可謂期期出現。（トレファクファッション）

不過幹田卓司乃是一位性格巨星，神龍見首不及尾。踏入2010年代，WOLF'S HEAD的產出率和曝光率可謂斷崖式下降，在突然斷層的情況下，品牌失卻了一整代Fans支持，人氣每況愈下。

HEAD PORTER轉生品牌RAMIDUS與WACKO MARIA的別注單品。（RAMIDUS）

幸好發展到近年，幹田卓司再次積極開拓業務，成功為WOLF'S HEAD促成多個聯乘合作系列。由HEAD PORTER轉生品牌RAMIDUS，到WACKO MARIA都有，在日本國內也掀起不錯迴響，但願這條野狼能夠東山再起吧。

究竟有多少人認識DOARAT這個品牌？恐怕為數極少。（DOARAT）

DOARAT品牌主理人渡邊俊美，不但是樂團TOKYO No.1 SOUL SET主音，也是位文學出版人。（日刊SPA!）

4：DOARAT

DOARAT是一個昔日低調的原宿品牌，雖然「在生」時還是現在「死後」的名氣於香港一直不太響亮，但在東京卻從來不缺支持者。皆因品牌主理人渡邊俊美，不但是樂團TOKYO No.1 SOUL SET主音，也是位文學出版人，至今仍然活躍日本潮流領域，不時接受billys-tokyo專訪，分享自己到下北澤、高円寺買古着心得，最近又再以樂團名義TOKYO No.1 SOUL SET於原宿kitgallery舉辦古着Tee展覽，多才多藝。

DOARAT過往曾與不少知名單位進行合作。（DOARAT）

雖然從沒有大紫大紅，但DOARAT的作品造工實在不錯。（ta_sor2）

說回DOARAT設計，基於主理人的音樂背景，DOARAT自1997成立開至無聲結業，一直與音樂不無關係。品牌理念是DIGGING INA BABYLON，強調以獨特視角表達各種設計項目。因此縱然熱衷設計Band Tee，但品牌沒有如同期的NUMBER (N)INE或LAD MUSICIAN一般，直接向西方經典音樂人/團隊致敬，而是以原創方式，連合各大單位舉辦音樂會或展覽，再推出相關限定T-shirt項目，更曾以Elecom合作，生產別注耳機，算是一個強調玩味和休閒感的日牌，剪裁亦與傳統裏原宿品牌有明顯分別。

BAL靠牛仔褲賴以成名。（マチノブンカサイ）

經典大B袋花。（マチノブンカサイ）

5：BAL

至於今回最後出場的BAL（原名balance wear design），很多人以為它是來自中目黑的品牌，但東京只是其事業崛起之地，真正的根源，正正是南方的岡山，無怪牛仔褲一直是品牌招牌大作。

BAL牛仔褲的洗水很有功架。（マチノブンカサイ）

BAL從前如此出位的創意牛仔褲，讓人誤以為是KAPITAL的出品。（マチノブンカサイ）

現在提起00年代的日牛經典標記，十居其九只會想起Evisu的M字袋花，實情當年BAL的B字袋花同樣受人追捧，而且創意度很高，既保留岡山牛仔褲的職人造工，洗水效果出眾不在講，也融合了東京時裝天馬行空創意，例如上圖這條牛王，當中的狂野與破格，就不見得傳統日系牛王品牌會有膽識造出來。

BAL由江田龍介、田主智基等人共同創立，不過田主智基未幾又成立了另一個名曰ANACHRONORM的牛仔品牌。（eveNIF DAYz）

BAL昔日力作。（マチノブンカサイ）

+ 1

WOLF'S HEAD有木村拓哉加持，BAL則有窪塚洋介，記憶中他過往就不時穿著BAL服飾登上潮流雜誌做Model，可惜年月已久，網上也找難以找回這些照片，著實可惜。而BAL近年也經歷數次轉型，變成一個仿如PALACE般的潮流滑板風品牌，雖然在國際間已然注目度不高，但至少全國尚有多個銷售點，也偶有跟Porter等聯乘，在日本國內人氣仍不俗。