防水潮流│時尚品牌雨具大合集　McQueen骷髏頭Burberry格紋最經典

10月還沒有過一半，已經來了2個熱帶風暴，先是「獅子山」後繼還有「圓規」。

當「圓規」離開後，相信還有數天是下著雨，現時不少人士也說是天氣反常，就算是正常也好，香港本來就是多颱風的地區，夏季偏長而且酷熱又多雨，平均年雨量超過2,300毫米，更是屬於大中華地區年雨量最多的地區之一。

在整個10月多雨又陰鬱的氛圍下，總是讓人提不起勁，有時都要靠購物增加一點動力，所以今回就搜集一眾時尚品牌的雨具，當中包括傳統長雨傘、方便性良好的縮骨遮與雨衣，好讓各位在颱風前後的雨天，也是充滿時尚與自信地在街上遊走，還是提一提大家，狂風大雨下盡量別外出。



Alexander McQueen最初推出的骷髏頭雨傘，至今已經演變成無數版本，依然是品牌經典作之一。（mytheresa）

傳統式的長身雨傘有著悠久歷史，不過最古老的傘就充滿爭論點，因為各個文明都有設計遮蔽擋雨並帶手柄的雨具，最初不能折疊且笨重。不過相傳至戰國時代中國的鬼才工匠魯班，發明第一把傘，記載一種可以收摺的雨傘，其基本架構沿用至今，後來唐朝改為油紙傘，宋朝時則稱之為綠油紙傘，最後受到「洋傘」文化影響，才是今日看到雨傘的面貌。時裝品牌為表明其設計理念與生活態度，當然也會推出不少長雨傘作品，當中Alexander McQueen骷髏頭雨傘最為經典。

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