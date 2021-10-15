兩大潛力設計師師承大熱日牌　誰說日本時裝只有三巨頭和裏原宿？

作為亞洲第一時裝大國，日本新生代時裝設計師總是一浪接一浪，當一兩年前KOZABURO或SAINT Michael會被人稱作新牌子的時候，到今年它們又經已變成中生代品牌因此長江後浪推前浪。

雖然或許外人覺得年年月月追逐新品牌很疲憊，但作為時裝愛好者，卻只覺不亦樂乎。好像近來日本時裝圈便正正吹棒着兩個新名字：71 MICHAEL和Tamme，一律走中性美學路線，男女皆宜。



71 MICHAEL男女老少皆宜，設計簡約又帶點庸懶色彩的休閑。（71 MICHAEL）

西部風情 71 MICHAEL

71 MICHAEL於2021年下旬才正式啟動，絕對新鮮滾熱辣，但別因此認定品牌是初生之犢，事關品牌設計師深民尚，正正是知名日牌Diet Butcher Slim Skin的設計師，上年他離開自己一手創立的品牌，毅然成立71 MICHAEL，主打美國西部民族風情，再結合當代簡約街頭主義色彩，的確與前作Diet Butcher Slim Skin大有不同。

焦點的碎花圖案拼貼恤衫及外套。（71 MICHAEL）

拼貼布構圖與教堂常見的彩繪玻璃有異曲同工之妙。（71 MICHAEL）

SAINT Michael不時將聖母、耶穌等宗教元素植入衞衣之中。（SAINT Michael）

究其觀之，這個71 MICHAEL，與細川雄太、Cali Thornhill DeWitt聯手開創的SAINT Michael，當真有幾分相似。一來品牌名字皆有Michael這英文名字，二來Michael是深民尚的宗教聖名（71即其出生年份），而SAINT Michael名字則取自《聖經》中伊甸園守護者米迦勒的頭銜，可見兩者均具有宗教意味。SAINT Michael不時將聖母、耶穌等宗教元素植入衞衣之中，而71 MICHAEL首季叫人驚喜的碎花圖案拼貼恤衫及外套，如果細心一點看，便會發現其構圖與教堂常見的彩繪玻璃有異曲同工之妙，甚有心思。

白色刺繡Work Jacket一見難忘。（71 MICHAEL）

連咕𠱸也有推出，亦有印上墨西哥女畫家Frida Kahlo肖像。（71 MICHAEL）

+ 4

除碎花拼貼恤衫外，環顧71 MICHAEL首個系列不缺出色單品。近年Needles、OLDPARK最喜歡玩的解構再縫合衞衣固然不缺，那件白色刺繡Work Jacket更加一見難忘，有如橫須賀褸一樣把東、西方元素圖像繡在褸身本就有型，亦懂得玩名人效應，將墨西哥女畫家Frida Kahlo肖像引入其中，成功提升顧客購買慾。加上整個系列產品最貴也不過是7萬2600円，尚算是大眾可負擔的價錢。

Tamme秋冬新作。（Tamme）

日系暗黑 Tamme

至於另一新品牌Tamme則是不同的風景。畢業於東京文化服裝學院的主理人玉田達也遠比深民尚年輕，出生於1988年，但CV同樣驚人，在學時期已曾勇奪Soen Prize，這可是一個日本時裝設計學生界別超殿堂獎項，具有多年歷史，強如高田賢三、山本寛斎和山本耀司都曾是得獎者，因此玉田達也實力之高，毋庸置疑。

玉田達也是日本新生代矚目設計師。（Tamme）

Tamme最大特色是十分擅長將不同衣種或褸款去合體。（Tamme）

畢業之後，玉田達也更加入sacai男裝部，擔任圖案設計師設計師，盡得阿部千登勢珍傳，將男、女裝、正裝、軍事、功能等元素共冶一爐，達至爐火純青。品牌之所以命名為Tamme，據設計師所講其實有着將男「homme」和女「femme」融合的意思，顧名思義是以中性概念為設計根基，將結合99%黑色的用色喜好，乍看之下實在與昔日人氣品牌RAD HOURANI有幾分相似，奈何黑暗成風的Avant-garde潮流已今非昔比，唯有靠Tamme來復興了。

長褸作品。（Tamme）

+ 5

除中性和崇黑色外，Tamme最大特色是十分擅長將不同衣種或褸款去合體，一件西裝褸會加入機車皮褸的斜拉鏈，並裁剪成斗篷模樣；黑色長褸既具乾濕褸細節，亦具備機車皮褸拉鏈及山系外套的多重索帶元素，連頸部位置都可以透過索帶來調節鬆緊，款式經典，卻又滿載當代機能性色彩，只要用心細味，定能發現設計師的巧思。