Michael Jordan NBA戰靴Nike Air Ship　以破拍賣價1100萬成交

拍賣界近年吹起「波鞋風」,每季都有成交紀錄誕生。



剛剛在蘇富比的拉斯維加斯拍賣,米高佐敦(Michael Jordan)於NBA常規賽的已知最早穿著Nike球鞋 - Nike Air Ship,連佣US$147.2萬(折合約HKD 1,150萬)易手,成為拍賣史上首對衝破100萬美元大關的波鞋,買家為資深運動卡收藏家Nick Fiorella。

史上首對附球星米高佐敦簽名及穿著過的Nike波鞋,破天荒以100萬美元成交!(點擊放大欣賞)▼▼▼

+ 5

Lot 23|Nike Air Ship - 米高佐敦於NBA常規賽的已知最早穿著Nike球鞋、附簽名

年份:1984

尺碼:US 13

來源:米高佐敦送給現任藏家Tommie Tim III Lewis ‘TJ’

估價:US$1,000,000 - 1,500,000

落槌價:US$1,200,000

成交價:US$1,472,000

拍賣行:蘇富比

專場:Icons of Excellence & Haute Luxury(拉斯維加斯)

拍賣日期:2021/10/24



1984年,Nike與米高佐敦合作,以後者之名推出球鞋球衣,開創品牌與球星同類模式聯乘的先河。不過少年佐敦出戰NBA時,Air Jordan 1還未準備就緒,Nike於是製作了一批Air Ship球鞋,暫時供他征戰著用。

Air Ship出自Bruce Kilgore之手、這位傳奇設計師為Nike打造過無數經典鞋款,包括很多朋友鞋櫃都有一對的Air Force 1。

佐敦當年在季前熱身賽和常規賽穿著的Air Ship有兩個配色,一是白紅、一是黑紅。此舉惹起NBA不滿,指這樣繽紛的配色違反了賽事服飾規定。Nike收到警告後,非但沒有低頭認錯,反而以此為噱頭宣傳新推出的Air Jordan,「...NBA threw them out of the game, fortunately, the NBA can’t stop you from wearing them」(NBA把它(Air Jordan)踢出球賽,幸運地,NBA無法阻止你穿著它),成為廣告界經典案例。

同場加映:【天價波鞋】成交價最高的五對球鞋 Michael Jordan有兩對上榜?(點擊放大欣賞)▼▼▼

+ 13

從上述事件可見,Air Ship其實比較像是Air Jordan的前身、原型、或過渡鞋款。也正因如此,鞋款腳後根位置的字眼也沒有定下來,可以是Nike Air、可以是Air Jordan,也可以像是次拍賣這對般只印上Air。

此對Air Ship是暫時已知、佐敦於NBA常規賽最早穿著的Nike球鞋。1984年11月1日,芝加哥公牛迎戰丹佛金塊、亦即是佐敦職業生涯的第五場NBA賽事,他就是穿著這對Air Ship上陣。

雖然公牛最終落敗,但佐敦心情相信並非太差,否則賽後就不會有閒情逸緻,在球鞋上簽名再把之送給對手的球童。

這位球童名為Tommie Tim III Lewis ‘TJ’,收藏此對Air Ship三十多年,直到今次交給蘇富比拍賣,以US$147.2萬(折合約HKD 1,150萬)成為拍賣史上最貴波鞋,買家為資深運動卡收藏家Nick Fiorella。

同場加映:2021美媒評選10大最愛球鞋 Nike、adidas、New Balance雄霸9席(點擊放大欣賞)▼▼▼

+ 35

最後一提,這對Nike Air Ship是拍賣史上最貴波鞋,但就並非史上最貴波鞋。

今年4月,美國饒舌天王Kanye West在2008年格林美獎(台稱葛萊美獎)穿著的Nike Air Yeezy,在蘇富比經私人洽購渠道出售,以US$180萬(HK$1,400萬;NT$4,940萬)成交,大幅拋離舊有紀錄,榮登「史上最貴波鞋」寶座。

至於此前的兩個波鞋拍賣紀錄,均屬米高佐敦的AJ所有,分別為他早期著用的Air Jordan 1s,以及他在意大利表演賽「爆板」穿著的Air Jodan 1,先後以US$56萬及US$61.5萬易手。

同場加映:Travis Scott最紅聯名波鞋排名 倒勾Nike第一無懸念有對只送不賣(點擊放大欣賞)▼▼▼

+ 49

同場加映:2021上半年最熱賣波鞋20大 Nike成大贏家 NB、adidas誰勝誰負?(點擊放大欣賞)▼▼▼

+ 18

【本文獲「TheValue.com」授權轉載,更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問,立即下載App。文章經編輯刪節,原文:米高佐敦初登NBA的戰靴 Nike Air Ship破拍賣紀錄HK$1,150萬成交】