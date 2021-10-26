Michael Jordan NBA戰靴Nike Air Ship　以破拍賣價1100萬成交

拍賣界近年吹起「波鞋風」，每季都有成交紀錄誕生。



剛剛在蘇富比的拉斯維加斯拍賣，米高佐敦（Michael Jordan）於NBA常規賽的已知最早穿著Nike球鞋 - Nike Air Ship，連佣US$147.2萬（折合約HKD 1,150萬）易手，成為拍賣史上首對衝破100萬美元大關的波鞋，買家為資深運動卡收藏家Nick Fiorella。

史上首對附球星米高佐敦簽名及穿著過的Nike波鞋，破天荒以100萬美元成交！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Lot 23｜Nike Air Ship - 米高佐敦於NBA常規賽的已知最早穿著Nike球鞋、附簽名

年份：1984

尺碼：US 13

來源：米高佐敦送給現任藏家Tommie Tim III Lewis ‘TJ’

估價：US$1,000,000 - 1,500,000

落槌價：US$1,200,000

成交價：US$1,472,000

拍賣行：蘇富比

專場：Icons of Excellence & Haute Luxury（拉斯維加斯）

拍賣日期：2021/10/24



1984年，Nike與米高佐敦合作，以後者之名推出球鞋球衣，開創品牌與球星同類模式聯乘的先河。不過少年佐敦出戰NBA時，Air Jordan 1還未準備就緒，Nike於是製作了一批Air Ship球鞋，暫時供他征戰著用。

Air Ship出自Bruce Kilgore之手、這位傳奇設計師為Nike打造過無數經典鞋款，包括很多朋友鞋櫃都有一對的Air Force 1。

佐敦當年在季前熱身賽和常規賽穿著的Air Ship有兩個配色，一是白紅、一是黑紅。此舉惹起NBA不滿，指這樣繽紛的配色違反了賽事服飾規定。Nike收到警告後，非但沒有低頭認錯，反而以此為噱頭宣傳新推出的Air Jordan，「...NBA threw them out of the game, fortunately, the NBA can’t stop you from wearing them」（NBA把它（Air Jordan）踢出球賽，幸運地，NBA無法阻止你穿著它），成為廣告界經典案例。

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從上述事件可見，Air Ship其實比較像是Air Jordan的前身、原型、或過渡鞋款。也正因如此，鞋款腳後根位置的字眼也沒有定下來，可以是Nike Air、可以是Air Jordan，也可以像是次拍賣這對般只印上Air。

此對Air Ship是暫時已知、佐敦於NBA常規賽最早穿著的Nike球鞋。1984年11月1日，芝加哥公牛迎戰丹佛金塊、亦即是佐敦職業生涯的第五場NBA賽事，他就是穿著這對Air Ship上陣。

雖然公牛最終落敗，但佐敦心情相信並非太差，否則賽後就不會有閒情逸緻，在球鞋上簽名再把之送給對手的球童。

這位球童名為Tommie Tim III Lewis ‘TJ’，收藏此對Air Ship三十多年，直到今次交給蘇富比拍賣，以US$147.2萬（折合約HKD 1,150萬）成為拍賣史上最貴波鞋，買家為資深運動卡收藏家Nick Fiorella。

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最後一提，這對Nike Air Ship是拍賣史上最貴波鞋，但就並非史上最貴波鞋。

今年4月，美國饒舌天王Kanye West在2008年格林美獎（台稱葛萊美獎）穿著的Nike Air Yeezy，在蘇富比經私人洽購渠道出售，以US$180萬（HK$1,400萬；NT$4,940萬）成交，大幅拋離舊有紀錄，榮登「史上最貴波鞋」寶座。

至於此前的兩個波鞋拍賣紀錄，均屬米高佐敦的AJ所有，分別為他早期著用的Air Jordan 1s，以及他在意大利表演賽「爆板」穿著的Air Jodan 1，先後以US$56萬及US$61.5萬易手。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：米高佐敦初登NBA的戰靴 Nike Air Ship破拍賣紀錄HK$1,150萬成交】