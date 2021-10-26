奇洛李維斯送Rolex｜審視男神潮流品味　不穿波鞋獨愛戶外工裝靴

【奇洛李維斯/ John Wick/ Rolex/ 勞力士】世界就是這樣不公平，當大部份打工仔勞勞役役，死慳死扺才「食炒」買到Rolex Submariner之際，人家John Wick奇洛李維斯卻不用排隊，便能一口氣買下5隻Submariner送給John Wick工作人員，認真又羨慕又妒忌。

不過講起奇洛李維斯的時裝品味，除了今次的Rolex，其實還有很多地方值得細味的。



奇洛李維斯埸內場外品味毋庸置疑。（YSL）

有說奇洛李維斯為答謝《John Wick 4》4位特技替身演員，特別買下5隻Rolex Submariner，一隻給自己，另外4枚分別贈送給4位特技員。（網上圖片）

不過今次並非指奇洛李維斯兩年前為SAINT LAURENT拍攝那輯廣告造型，雖然廣告中的奇洛十分有型，跟電影中的John Wick無異，然而那不過是造型師、化妝師和攝影師的功勞。要真正體現出一個人的穿搭品味，還是要聚焦鏡頭以外的日常生活。

雖然近代鞋履市場一直以波鞋作主導，但奇洛李維斯卻由始至終是一位不節不拓的皮靴控。（keanureeves.kcr）

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可能叫大家意想不到的，現在中的奇洛李維斯，原來是位不折不扣的愛靴之人。無論是年少初出道青靚白淨的夾Band時代，還是現在名成利就也蒼髯如戟的人到中年，基本上他一出街都是靴不離身，就連出席公開場合官仔骨骨的西裝造型，依舊腳踏戶外或工裝靴示人。一般人這樣穿搭可能會「觀音頭掃把腳」，但奇洛李維斯卻演繹得入型入格，再一次證明上天是不公平。

奇洛李維斯曾著用Grenson山系靴款Brady出席《John Wick 3》電影宣傳活動。（Grenson）

連Grenson自己官方Facebook有報導這事件。（Grenson）

那麼究竟奇洛李維斯的愛鞋來自哪品牌？雖然某些鞋款與Alden的Parajumper Boots或Red Wing的 Iron Ranger十分相似，但事實上沒有證據顯示鞋子出自這些經典美國老牌，反而來自英國的Grenson卻當真曾被奇洛李維斯選中，著上他們經典鋸齒底山系靴款Brady，高調出席《John Wick 3》電影宣傳活動。

奇洛李維斯選用的Grenson Brady in burnished suede HK$2,485。（end）

Grenson是一個有着過百年歷年的英倫製鞋單位。（Grenson）

要知道Grenson從來個相對被人忽略的英國品牌，彷彿有錢買靚皮鞋的人，並不會揀它似的，不過這品牌終歸是個歷史悠久的製鞋單位，哪怕現在並非所有鞋款都由英國原廠製造（包括奇洛李維斯這一對），但用料造工仍有信心保證，而且價錢平均是三至四千港元就有交易，以英倫老牌單位來講，可算是性價比甚高的了。