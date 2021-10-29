Anya Taylor-Joy不讓魷魚遊戲鄭浩妍專美　盤點后翼棄兵時尚時刻

時尚品牌好像對Netflix劇中的女主角特別感興趣，繼早前《魷魚遊戲》的鄭浩妍成為Louis Vuitton全球品牌大使，現在又輪到去年大熱《后翼棄兵》的Anya Taylor-Joy被Dior選中。



男人花心就被標誌為渣男，女人花心又會被稱為渣女，那想問問，粉絲花心就是否是渣粉？最近Netflix所推出的《魷魚遊戲 Squid Game》得到空前成功，在全球點擊用戶超過1.1億（Netflix總用戶約為2.09億），並在90多個國家中均是排行榜冠軍。整個月在社交媒體也在追趕熱潮，由劇中創作抄襲性爭議、服裝設計、劇情隱喻、下季發展動向、各大品牌的聯乘周邊作品至劇集的成本與商業價值，都被一一分析再研究。連帶劇中演員也成全球焦點，當中飾演脫北者姜曉一角的鄭浩妍，Instagram帳號至今飆升到2,272萬粉絲，更短時間被任Louis Vuitton全球品牌大使。

《魷魚遊戲》的上演時間是今年年9月，時間只是推前11個月，2020年10月份爆紅的《后翼棄兵 The Queen's Gambit》，甫推出時受到各界追捧，更有不媒體與人士力推為神劇之壇，神劇居然經不起一年時間的考驗？還是近一年是神劇爆發的一年？還是以後別再怪責另一半見異思遷，因為變心已經成為世界通病？老實一點，要不是因為女主角Anya Taylor-Joy被任為Dior品牌大使，再次攝入眼球，可能也忘記了她。

Anya Taylor-Joy正式成為Dior女裝及彩妝全球品牌大使。（Dior）

Netflix於2020年10月的劇集尾段檔期中，播出《后翼棄兵》，改編自Walter Tevis的小說，講述一個西洋棋天才的發跡，打破由男性主導傳統框架的邊緣人故事。當時播出後在全球92個國家獲前10的好成績，女主角 Anya Taylor-Joy亦順利奪下全球獎影后殊榮。最近Dior正式宣布Anya Taylor-Joy為品牌女裝及彩妝全球品牌大使，其實在此之前，Anya Taylor已經多次著用Dior高級訂製連衣裙，出席不同的公眾場合，可見雙方的合作關係非一時之間就建立起來。

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Anya Taylor-Joy憑《后翼棄兵 The Queen's Gambit》一劇成功引起各界關注。（Netflix）

Anya Taylor-Joy出生於美國，同時擁有美國、英國及阿根廷三重國籍。家庭背景相當富裕，其母親是身兼攝影師與室內設計師，擁有西班牙與英國的血統，而父親則是蘇格蘭的國際銀行家，成長時期阿根廷、英國與美國居住，又是一名芭蕾舞者，難怪演出《后翼棄兵》時，其氣質完美駕馭天才一角。在電影《艾瑪 Emma》、《思·裂 Split》、《異能仨 Glass》與《The Witch 女巫》中，Anya Taylor逐漸讓大眾認識，直到2020年憑《后翼棄兵》劇集，將人氣推到高峰，更奪下2021年金球獎迷你影集與電視電影最佳女主角獎項。《后翼棄兵》劇集得到好評後，Anya Taylor開始成為一眾品牌的新寵兒，當中包括天然美妝品牌Chantecaille、香水品牌Viktor&Rolf與Tiffany & Co.，最近更成為Dior全球品牌大使。

如果對比《魷魚遊戲》，在人氣與成績也完勝《后翼棄兵》，而女主角的發展也是亦然。記得《后翼棄兵》推出後不久，身邊有文青友人稱想學西洋棋，其中國象棋也未精，不時出現「事急馬行田」的步法，只能說是劇集的成功，而最近相信會想學韓文了。或者有些人慢慢建立自己的印象，有些人能一瞬間成名，只能說星途、命運與人生也總是變幻莫測，跟隨時代的步伐吧。