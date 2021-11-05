【盤點聖誕倒數月曆】Tiffany & Co聯乘藝術家　Chanel每日有驚喜

不知不覺已經來到11月份，準備迎來香港人在疫情下第2個聖誕節。今年在不能外遊的情況下，加上人流管制等措拖，相信各位想在外慶祝也會有所顧忌，所以在家增添聖誕氣氛，絕對是不錯的選擇。相信各位時裝人也不會對聖誕倒數月曆（Advent Calendar）感到陌生，亦可以說是每年最期待的產品之一，由12月首天開始倒數，每天打開一小格帶來驚喜，送給另一半或是送給自己，也是一份相當窩心的禮物。今回就一口氣推介4大品牌的聖誕倒數月曆作品，好讓大家作挑選。



#1 最奢侈巨大驚喜

Tiffany & Co.

用上已故傳奇藝術家 Jean-Michel Basquiat 的作品《Equals Pi》。（Tiffany & Co.）

今個2021年，Tiffany & Co.繼續以反叛與創新為設計理念，用上1982年傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat的作品《Equals Pi》為木門封面，正是早前被Tiffany & Co.從收藏家手中購得，現時放到紐約市旗艦店作展示的畫作。同時打造出約為125 x 107cm的木製巨盒，並且一改傳統抽櫃式設計，包含24個「Tiffany Blue」 盒子，可以與Tiffany & Co.客戶顧問商談，挑選24款不同的Tiffany & Co.珠寶、小物與擺設，絕對是最浪費與具有心絲的禮物，而且將巨型聖誕倒數月曆，日後作為家中的藝術品擺置也可。現時售價為150,000美元（約合1,167,426港元），並於全球發售。

#2 最具收藏價值

Chanel

保持品牌一貫的純白設計。（Chanel）

因為今年是Chanel的No5香水誕生100周年，所以直接以此香水輪廓為靈感出發，整個聖誕倒數月曆盒就是最著名的No5香水設計。內裡包含著彩妝、配飾與香水等產品，如Rouge Allure紅色唇膏、Le Vernis指甲油與N°5 Eau de Parfum香水等等，還有「5」字手鏈與雪花球。不難發現是次聖誕倒數月曆具有27個帶編號的盒子，有別於過往24個的設計，原來其體驗是從12月5日開始，依次序打開之後，正是12月31日，暗示Chanel在巴黎最具歷史與意義的總店地址────Paris-31 rue Cambon。

#3 屬於聖誕節的香味

Jo Malone London

簡潔的雙層設計（jomalone）

來自英國的著名香水品牌Jo Malone London，近數年也有推出聖誕倒數月曆，今年自然也不例外。盒身用上簡潔的雙層設定，配以米白的精緻外型，如同化妝桌上的收納盒，當中有著24格小驚喜，精緻呈獻一系列經典與節日獨家的古龍水，迷你香氛蠟燭與舒緩身心產品，最後以30ml的英國梨與小蒼蘭古龍水作驚喜。

#4 午夜藍的巴黎聖誕

Dior

今年Dior以寶藍色為主調（Dior）

每年Dior也會有聖誕限定彩妝系列，也是不少女生的入手目標，另外其聖誕倒數月曆也是相當吸引。首先以Dior的巴黎蒙田大道30號門店作創作主軸，同時一改傳統聖誕色系，以午夜藍色為主調，加上燙金設計，其手繪元素更是邀請藝術家Alice Shirley負責，難怪充滿童話故事般的色彩。當中Dior夢之工坊的花朵，加上午夜藍色樹葉與金色冬芽，組成一個迷人的花卉世界。盒內有著24個窗口，一一打開會發現不同的彩妝與護膚品，更有J’adore、Miss Dior、Dior Homme等人氣香水。