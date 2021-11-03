回報率好過Dior與LV？認識以黑人抗爭與社交平台成名獨立手袋品牌

男人喜愛買相機、錶與酒，慢慢更延伸出一套投資論說，在購物時如同投資股票、藝術品與對沖基金一樣，其實女士們的包包同樣有投資潛力。最近英國的研究市場消費的網站money.co.uk ，公布全新2021的數據分析中，首位力壓一眾傳統時尚品牌，而且具有100.40%的回報率。



2008年成立的英國研究市場消費網站money.co.uk，包括金融產品比較，更是受金融行為監管局監管。（money.co.uk）

受著疫情的影響之下，既不能出境瘋狂購物，連在本地外出購物也可免則免，自然紛紛轉到網上平台選購，也讓網上平台發展更加迅速，加上物流體系的完善，連帶二手市場也活躍起來。的確在購買自己喜愛的物品同時，具有投資回報率，又可二手轉讓，真的又環保又能致富。談到女士手袋的二手市場，相信大家也會立即聯想到Dior、Louis Vuitton、Hermes、Prada或是Chanel等等耳熟能詳的品牌。不過來自英國的研究市場消費的網站money.co.uk ，最新公布了全新2021「頂級時尚投資（The top fashion investments）」報告，包括街頭時裝、球鞋與手錶等等範疇分析，當中在「最賺錢的手袋品牌（The most lucrative handbag brands）」的排名中，首位是一個新晉品牌──Brandon Blackwood，回報率高達100.40%，即使原始投資金額的兩倍！

首名是Brandon Blackwood，其後為Telfar、Dior、Louis Vuitton、Goyard、Prada、Chanel、 Hermes、Versace與Off-White。（money.co.uk）

相當不少人也會對Brandon Blackwood感到陌生，由紐約設計師Brandon Blackwood說起，Blackwood是在美國的Brooklyn出生與長大，成長於一個嚴格的牙買加家庭，父母認為醫生或律師為理想職業，但Blackwood卻一直偷偷追求時裝文化，除了與製造商合作為自己定製手袋外，還在 Bergdorf Goodman 和 Elle 雜誌實習。在大學時期，Blackwood正是攻讀神經科學學位。不過2013年畢業後，Blackwood決定離開醫學界，在一間寄售店當買手，時薪約10美元，用上2年時間存了7000美元，於2015年成立同名品牌。

紐約設計師Brandon Blackwood積極經營社交平台，最後剎出血路。 （IG@brandonblackwoodnyc）

起初Brandon Blackwood未有太大的知名度，因為是黑人品牌，直言受到不少網店與商店的拒絕，只好在社交平台發展，並積極與客戶溝通，共同挑選與設計袋款，作品也漸漸有名人使用。直到2020年6月時，因為美國地區爆發「「佛洛伊德之死」的事件，引起全美針對警察暴行與種族主義的示威。同為黑人的Brandon Blackwood深深感受到無助，所以啟發設計出一個印上「end systemic racism」的手袋，並將部份收益捐贈給無償法律援助計劃與民權律師委員會，只是用了2個星期的時間，就生產出500個「end systemic racism」手袋，同時配以37種不同顏色和材質打造，加上Blackwood在社交平台大膽地分享政治觀點，結果手袋一上架，2小時內就全部售罄，並在網上瘋傳。

Kim Kardashian的使用，絕對是令「end systemic racism」手袋火熱的原因之一。（IG@brandonblackwoodnyc）

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Brandon Blackwood僅在2015年才成立，在2020年才正式掘起，袋款售價從70美元到8500美元不等，2020年的收入為300萬美元，2021年該品牌已經達到3000萬美元收入，大多數消費者是千禧一代和Z世代。加上一眾歐美紅星的支持，特別是Kim Kardashian的分享，一張獲得超過200萬點讚的照片，引來不少人士關注。當「end systemic racism」手袋最火熱之時，Brandon Blackwood決定將此手袋停產，繼續開發與設計全新的手袋作品。過往曾拒絕Blackwood的商店開始與他合作，將其季度系列上架，令品牌逐漸讓更多人認識。

「end systemic racism」在大賣之時，決定停產。（IG@brandonblackwoodnyc）