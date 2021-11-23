G-SHOCK｜新款MTG導入碳纖材質減重　雙層核心防護錶殼堅固又輕盈

CASIO G-SHOCK繼2020年發表具有雙層防護結構的MTG-B2000系列後，2021年再推出兩款接班作MTG-B2000YBD和MTG-B2000XD，錶款導入了碳纖維元素，在保有腕錶內外的設計特徵之餘，藉由異材質組合，賦予腕錶視覺新意與更臻優化的佩戴舒適度。



MTG-B2000YBD比起先前採用不鏽鋼材質的MTG-B2000相比，重量減輕竟高達77%，這是因為錶款外殼共由235層碳與玻璃纖維片交織而成，一方面能達到減重目的，同時也還能維持腕錶外觀的硬度與保護效果；MTG-B2000YBD的玻璃纖維層選用能象徵G-SHOCK製錶熱情、也是品牌人氣保證的紅色，因此錶殼側面可見碳材質與玻璃纖維層疊形成的黑紅配色，第一眼便顯得相當醒目，同時黑紅配色也能與腕錶正面的黑色錶殼、面盤與紅色錶眼等細節呼應，散發活力奔放的鮮明個性。

至於MTG-B2000XD的碳纖維材質主要應用在錶圈部分，錶圈側面也能夠發現由玻璃纖維與碳纖維堆疊的黑綠層次，這種配色組合為G-SHOCK新的嘗試，目的是想讓腕錶看起來具有動靜皆宜的態度。 （點擊放大瀏覽手錶介紹及價錢）▼▼▼

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MTG-B2000YBD和MTG-B2000XD的錶帶為金屬與強化樹脂零件組成的複合式錶帶，目的是讓錶帶擁有金屬質感之餘，同時又能帶來更貼合與輕盈的佩戴感受。而既然G-SHOCK已陸續採用碳纖維材質製作錶殼或錶圈零件了，下一步會不會接著推出碳纖維錶帶呢？據卡西歐專務董事增田裕一先生表示，開發腕錶材質的目的不單只是為了提升使用機能，也必須視腕錶整體的設計是否合適而定，他認為G-SHOCK當然不會排除打造碳纖維鍊帶這樣的構想，但前提還是要先能與產品本身的調性符合才有機會有進一步的結果。

從MTG系列近年不斷有新突破的腕錶作品突顯出G-SHOCK勇於嘗試的企圖心。增田裕一先生總結說道，品牌積極革新的目標是希望能創造出G-SHOCK獨樹一幟的設計型態，如此一來更能強化G-SHOCK腕錶兼重功能與設計、並強調開創個人生活風格的製錶初衷。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK MTG導入碳纖維材質 雙層核心防護錶殼堅固又輕盈】