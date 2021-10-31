G-SHOCK推出客製化手錶服務　港幣千元便可入手自選色月限1000隻

在現今講求個性化的時代，品牌如果能夠提供客製化服務對消費者而言絕對能夠提升產品吸引力，不過過去我們可能會認為想要客製手錶是屬於高端市場的權利，畢竟高級手錶各個要價不菲，如果想要按照自己的喜好或習慣去調整手錶細節，那肯定要付出更高昂的代價才能出動錶廠為我們客製；然而最近日本Casio的G-SHOCK推出了最新的服務——「MY G-SHOCK」，標榜大概只要花港幣1100元不到的價格就能打造一只客製化的G-SHOCK手錶，超親切的客製手錶門檻，讓人迫不及待品牌可以早點將這項服務推廣到全球市場。



Casio目前在日本官網架設了「MY G-SHOCK」的頁面，客製化手錶服務已正式啟用。但目前這個客製自己專屬G-SHOCK手錶的服務還算是在草創階段，因此消費者能選擇的款式只限定在DWE-5610這個方殼型號而已。

G-SHOCK目前提供DWE-5610這款錶供應客製，手錶共有六大部位的零件可以選色，其能形成相當豐富的變化組合。（G-SHOCK官網）

消費者點進MY G-SHOCK頁面會看到畫面正中央是一款全白的DWE-5610手錶，旁邊則會列出可供人選擇顏色的六部位零件，包括錶殼／錶圈、面盤、上錶帶、下錶帶、錶帶環與錶扣等，不過每個部位的零件可以選擇的顏色數量不一致，大致如下：

錶殼／錶圈：19色

面盤：8色

上錶帶：19色

下錶帶：19色

錶帶環：39色

扣：2色

「MY G-SHOCK」客製化網頁示意圖，基礎手錶會是全白色，消費者可以進一步幫手錶配色。（Source：powerwatch）

透過各部位零件加上這種多種顏色的搭配下，一款DWE-5610能搭配出千千萬萬種樣式，等到消費者選好各部位零件的顏色後，可以按下頁面下方的完成鍵，接著畫面會跳回手錶的技術規格頁面，然後消費者可以將自己嘗試搭配出來的手錶樣式添加到購物車中準備結帳。當然消費者也可以把自己配好顏色的圖片擷取下來分享到網路上，接下來如果真的要入手自己客製化配色的DWE-5610，就依照網站指示完成後續的下單、等待製作以及最終取貨等步驟。

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根據日媒報導，客製化一款G-SHOCK DWE-5610手錶到最終交貨的時間大概需要3～5週，雖然時間比想像中要久一點，但想到手錶有自己精心搭配的顏色，那種專屬自己的感覺實在太美妙，多等一點點時間也是值得的。

日媒直擊G-SHOCK錶廠，裡面的手錶零件擁有相當豐富的色彩。（Source：powerwatch）

品牌之所以會選擇DWE-5610作為第一彈的客製手錶原型有他們的考量，例如手錶的方形造型相當經典、48.9x43.8mm這種尺寸無論對男女佩戴者而言也都是可以駕馭的尺寸，而且開放客製後不僅可以自己玩一玩、做出一款自己專屬的手錶，也可以作為送禮的新選擇。G-SHOCK表示日後可能還會和一些合作對象推出期間限定顏色，同時也會按照季節釋出一些當季限定的元素，不過要注意的是，G-SHOCK目前每月的客製接單數量有一定上限，每月只開放1000位消費者客製DWE-5610，而量身打造這麼一款手錶的代價為何？據說只要日幣15,400，是不是還算划算呢。

*備註：MY G-SHOCK已在2021年10月20日開始啟動，有興趣的人不妨前往www.casio.com/jp/watches/mygshock這個網址一探究竟。



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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK推出客製手錶服務 每月接單1000支、價格不貴】