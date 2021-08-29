盤點CASIO、CITIZEN、SEIKO聯名錶　天空之城、Star Wars迷必留意

目前市場上偶爾會看到有一些錶款跨界和不同領域結合，讓手錶充滿新意與獨特性。提到手錶品牌合作的對象，從人物、企業到品牌都有，這除了能夠吸引錶迷注意，也能替手錶開拓市場藍海，拉攏更多原本對手錶沒這麼有興趣的人入坑。



對於比較平價型的手錶而言，最受歡迎的聯名錶往往出自電影、動漫或遊戲等主題，因為它們在年輕世代之間原本就擁有高人氣，若藉由設計將電影、動漫或遊戲裡的角色或特色融入手錶，這類產品往往可以吸引到更多消費者關注。電影、動漫或遊戲通常會被視為一種次文化，而這些次文化的支持者對他們喜愛事物相關的周邊產品總是充滿旺盛的購買力，甚至對產品本身的要求也很高，因此如果手錶品牌只是為了吸引市場注意而隨意把一些電影、動漫或遊戲裡的元素印在面盤上，這種產品不見得能受到市場青睞，反而是要突顯設計感的同時，巧妙地將消費者熟悉的元素融入手錶的細節中才容易引起共鳴。

講到聯名錶，這點日系手錶品牌還滿擅長的，尤其他們國內的次文化風氣又很興盛，所以比起歐系錶廠，日系品牌更常把電影、動漫或遊戲等領域的角色帶入手錶創作中，我們本次就要從CASIO、CITIZEN和SEIKO等三大品牌身上，盤點他們最近新打造的聯名錶，看看他們是如何把令人耳熟能詳的休閒娛樂元素引進手錶的設計創意中。

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CASIO A100WEPC（電玩《食鬼》聯名款）

CASIO 2021年重新復刻1970年代的人氣石英錶F-100，一方面沿用手錶的造型特徵，同時把復刻新款改稱為 A100。A100 除了一般版之外，CASIO也找來萬代南夢宮合作，以1980年誕生的經典電玩食鬼為靈感，讓手錶化身成一款充滿玩心的收藏逸品。A100WEPC 整個錶面以及鍊帶的樣式都完全帶入了食鬼的元素，例如黑色的錶帶上印有米黃色的食鬼迷宮，至於表面無論上半部或下半部都成了經典電玩畫面的舞台，所以原本數位顯示螢幕上的四排字樣都取消了，直接延續錶面整體的彩色食鬼遊戲畫面，而下半部四枚按鈕旁邊的四道彩色線條也都不見，取而代之的是鬼魂以及豆子等圖案，強烈勾起小時候打電動的回憶。

CITIZEN Ana-Digi Temp Star Wars（電影《星球大戰》角色聯名款）

不讓CASIO專美於前，CITIZEN也在今年帶回了他們1982年時推出的復古未來主義手錶——集結指針顯時（Ana）、數位顯時（Digi）及溫度計測（Temp）等特色於一身的Ana-Digi Temp，手錶方正造型中充滿各種不同的顯示資訊，看起來好像帶著走的小型電腦般。Ana-Digi Temp有一般版也會有和超人氣電影《星球大戰》合作的聯名款，CITIZEN 一口氣推出黑武士、白兵、R2-D2、C-3PO、BB-8 與波巴·費特等六款角色，每一款的面盤都以各自角色鮮明的色調為主，另外在黑武士和 C-3PO 款式中則是連錶殼和鍊帶都換成與角色呼應的黑色和金色（其他四款的錶殼與鍊帶則是維持不鏽鋼的銀白色），雖然說是同一個聯名主題，但是CITIZEN也並非採用一枚一枚的設計改改配色，仔細欣賞每款的面盤，都會發覺屬於它們各自的風格，包括底蓋也有刻出每個角色的肖像，讓人感受到設計的用心。

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SEIKO Presage SPB215J1（動畫《天空之城》聯名款）

SEIKO 在2020年與吉卜力工作室合作推出首款聯名作品《飛天紅豬俠》聯名錶，2021年雙方再接再厲改以宮崎駿大師另一部著名作品《天空之城》為創作繆思。手錶與動畫的連結像是錶冠部分將貫穿《天空之城》的飛行石圖案融會其中，同樣的圖案也出現在面盤6點方向，此外面盤還有許多擷取自動畫中的元素，例如和鐘塔呼應的羅馬數字時標、眼鏡式指針等等，就連時標和指針的顏色也隱隱勾起人們對於《天空之城》中巨神兵角色的記憶。手錶透明底蓋上則是印上了巴魯父親當年發現天空之城時所拍下的城市輪廓，另外底蓋邊緣還刻上了《天空之城》裡面的經典語句「Leetay Latuparita Ulus Aria Los Balu Netoreel」（拉普達語的「幫助我，讓光甦醒吧」），正反面都可找到這種源自動畫中的經典橋段。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點卡西歐、CITIZEN和SEIKO近期話題聯名錶】