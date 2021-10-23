G-SHOCK｜點評農家橡樹手錶GM-2100　不鏽鋼纖薄外殼質感直逼AP

CASIO G-SHOCK 2021年下半年一開始給人最大的驚喜莫過於改成金屬錶殼的農家橡樹——GM-2100（品牌還同步推出錶徑45.9x40.4mm的女款GM-S2100），這樣一來農家橡樹和AP招牌皇家橡樹手錶的相似性除了八角形錶圈之外，連錶殼的金屬質感也更能相呼應了。



想當年GA-2100系列剛推出不久時，錶友間還曾流行幫手錶找副廠的金屬外殼套件自行改裝，但是在GM-2100上市後，目前想要金屬感外觀農家橡樹的消費者倒是省了改裝這道流程，原廠直接幫你用不鏽鋼做出農家橡樹的外殼。鋼殼農家橡樹目前由於剛推出不久，市場的需求還很高，目前G-SHOCK官網上四種顏色的GM-2100只剩紅色面盤版本還能購買，其他包括銀面、藍面和綠面都顯示售完，因此在網路上可以看到手錶價格略被炒高的情況，不過由於鋼殼農家橡樹的定價本來就稍高，因此就算目前溢價幅度不算很高，但願意為了搶先入手而多花一些預算的人可能也有限，畢竟品牌之後還是會再進貨，是也不用急於一時要超定價入手。

評點一：G-SHOCK少見的纖薄設計

原本GA-2100系列剛問世之際主打的就是品牌旗下作品中相對纖薄的設計，因此當拿到改成不鏽鋼錶殼的GM-2100時，首先會對它和一般G-SHOCK手錶那種厚實的印象有點改觀，即使換成金屬材質，但是手錶的厚度和樹脂材質的GA-2100同樣都是11.8mm，差別在於金屬錶殼會稍微重一些。除了錶殼材質不同之外，GM-2100採用礦物玻璃鏡面、防水200米，以及面盤的簡約風格等這些特色倒是和GA-2100如出一轍。

即使改成不鏽鋼錶殼，GM-2100的厚度仍維持在11.8mm，放眼G-SHOCK旗下作品中顯得相對纖薄，戴起來的舒適度也更佳。（G-SHOCK官網）

評點二：金屬面盤質感更上層樓

GM-2100的面盤除了指針顯示外，在右下角還有小小的數位顯示螢幕用來只是月份、日期以及秒數等資訊，另外面盤9點鐘方向還有小錶盤指示星期。透過這些顯示設計，手錶可以呈現萬年曆、計時碼錶、世界時區以及鬧鐘等各式功能，這也都是承襲GA-2100而來的特徵。手錶面盤從原本的樹脂材質隨著錶殼改為金屬後，連帶其質感也跟著進化了，細看面盤邊緣會注意到時標沿著面盤立面出現折角，相同的設計應用在金屬款上的效果讓人覺得更加分了，正是這些細節讓鋼殼農家橡樹擺脫傳統樹脂石英錶的印象，反而能散發出更為高級細緻的風格。

面盤隨著錶殼變更也改為拉絲金屬材質，從時標的折角中展現出手錶更臻細膩的風格。（G-SHOCK官網）

評點三：款式豐富多元

GM-2100系列有個隱性的優勢在於它一上市款式選擇就相對豐富，如前面提到，G-SHOCK共推出四種面盤顏色，其中銀色面盤的定價比起其他三色面盤要便宜500塊，這和錶殼有沒有使用電鍍IP處理有關。但有些人追求金屬錶殼應該想的是要配置金屬鍊帶，不過目前GM-2100系列一律都是搭載表面有立體格紋的橡膠錶帶，其中銀面和紅面是配黑色膠帶，藍面和綠面又是各自搭配和面盤同色的膠帶，從GMW-B5000的例子中，我們似乎還可以期待品牌日後繼續開發出搭配金屬鍊帶的鋼殼農家橡樹，不過在手錶才剛推出的現在就去想金屬鍊帶可能還言之過早就是了。

★如果你想入手：

改成金屬錶殼的GM-2100預期會成為G-SHOCK 2021年下半年的風雲產品，因為雖然手錶的設計、功能本身沒有變化，但外殼從樹脂材質改為金屬後，質感顯然又再更進步了，同時手錶定價介於1～2千相對來說也還在合理範圍內，考量到G-SHOCK手錶向來實用又強大的功能與機能，多加點預算鎖定鋼殼版本對於先前無論是否已經入手GA-2100系列的人都具備一定的吸引力（只是前提是必須要有貨能買到才行）。

同場加映：G-SHOCK加入綠錶面戰場 最新4款Midnight Green系列這款日本限定（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

同場加映：G-SHOCK白色手錶熱賣Top 5 定位、測心率、看潮汐功能多CP值極高（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點質感再進化G-SHOCK鋼殼農家橡樹GM-2100】