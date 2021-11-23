轉季兼溫差大首選物料　盤點GORE-TEX與時尚品牌合製服飾設計

來到11月的尾聲，正是轉季的階段，每天的日夜溫差較大。相信最近大家也看到不少，大約意思為「天氣轉涼，注意保暖」的分享，又或者是行動派的一份子，曾傳給身邊關心的人。保暖自然離不開衣物，而且種類眾多，所以今回以物料作出發點──GORE-TEX，並收羅當季衣物與鞋作，好讓大家在轉季時段也可挑選出時尚單品。



相信大家也會看過這個掛牌。（GORE-TEX®）

1958年由Wilbert L. 和Genevieve在美國特拉華州紐瓦克市，家中的地下室（以往不少品牌的起源點也是家中地下室）創辦了W. L. Gore® & Associates。經過多年的時間研發與改良，在1969年，為公司申請第一個專利，亦是ePTFE（膨體聚四氟乙烯）在衆多技術專利中的首項專利。由拉伸的PTFE組成，在防水的同時能夠允許水蒸氣通過，亦是一種輕便面料。後來加入接縫黏合技術，名為GORE-SEAM®貼條黏合車縫，提升防水保護能力，逐漸與一眾戶外品牌合作。1980年代GORE®公司開始將技術擴大，運用到手套、太空衣、襪套繼而鞋款之中，同時亦將自家技術不斷地改良，能在極端天氣也發揮功效。現時GORE®公司亦開出GORE-TEX®、GORE-TEX® Pro、GORE-TEX® Active三種系列，由日常戶外活動，至專業與面對極端天氣也有照顧。

GORE-TEX物料最大賣點是防水、防風與透氣等功能，這個專利技術最初常與戶外與運動品牌掛鉤，加上品牌的多年研發與推廣，GORE-TEX亦由專利技術變成品牌。憑著領先的產品技術 ，開始與不同的時尚生活單位合作，共同打造出多種高功能產品，加上嚴格測試的保障，至今依然不時看到其掛牌。

全新BAPE Snowboard Jacket（IG@goretexstudio）

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接縫黏合位加上品牌名字。

今年是A BATHING APE標誌性的 1ST CAMO圖騰延生25周年，品牌再次復刻1996年所推出Snowboard Jacket，當中的防風、防雪以及透氣功能，也是依靠GORE-TEX 產品技術。

Nike ACG Mountain Fly boot （IG@goretexstudio）

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2020年推出的Nike ACG Mountain Fly，來到今年冬季，加入GORE-TEX防水與透氣技術，並推出「Clay Green」與「Black」2種配色，保留華夫格抓地力圖案的橡膠外底，絕對是時尚與功能並重之作。另外在今季的ACG衣物系列中，也推出GORE-TEX Misery Ridge Jacket，以史密斯岩州立公園的中心——苦難嶺為靈感，將3層配色運用到外套之中。

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除了以上提及的品牌，今年還有BEAMS BOY與Clarks ORIGINALS共同打造全新的別注Wallabee Boot，在海軍藍色牛皮下也用上GORE-TEX技術；Red Wing Heritage全新的Classic Moc鞋作中，除了標誌性Traction Tread 外底同樣加入GORE-TEX；New Balance與COMME des GARÇONS HOMME聯手打造的57/40全黑版本，亦有用上GORE-TEX來提升功能性。