運動品牌老字號大搞聯乘　Nigel Cabourn能令UMBRO重歸潮流視線？

說起運動品牌聯乘，很多然想起Nike、adidas等重磅項目，New Balance Reebok、Converse、Vans也緊隨其後，相反好些傳統老字號卻相對沉寂。

不過，這並非必然，近日兩個經典品牌UMBRO和Sergio Tacchini各有新動作，在這個運動時尚和街頭文化主導的年代，是時候重新向潮流進發。



UMBRO聯乘Nigel Cabourn以欖球為主題（UMBRO）

UMBRO是英國百年老字號，曾幾何時是足球場上的風頭躉，可是近年影響力大減，不過品牌沒有固步自封，反之開始作出聯乘，務求開拓潮流市場，跟同鄉品牌Aries合作的系列大玩90年代球衣的紮染風大受好評，而跟Britpop音樂人Liam Gallagher個人品牌Pretty Green的別注，則向音樂時尚進軍。最近，品牌又跟另一英國品牌合作，今次是Nigel Cabourn。

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Nigel Cabourn一向熱衷聯乘，Vans別注過了不久，這麼快又迎來UMBRO合作，而這也並非Nigel Cabourn第一次跟夥拍英國同鄉，多年前已跟另一老字號Fred Perry帶來一系列以乒乓球作主題的Loose Cut Retro運動服飾，今次則選來欖球Rugby作重心，配合Nigel Cabourn最拿手的Military軍事風，將最Classic的白領Rugby Shirt添上拼布、補強等粗獷的軍服色彩，同系列還有Training Jacket、運動褲、球鞋，甚至手工縫製復刻二次世界大戰時期的欖球，一是不做，一做就做到最盡最好。

Sergio Tacchini聯乘A$AP Nast設計充滿90年代Retro色彩（Sergio Tacchini）

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相比UMBRO的進取，意大利品牌Sergio Tacchini卻低調得多，作為擁有80多年歷史老字號，聯乘屈指可數，唯一留有印象的僅有跟俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy別注。今次跟Hip Hop音樂人A$AP Nast聯乘， 他從英國足球流氓文化取經，向品牌足球歷史背景致敬，定制球會徽章、霓虹綠配色等90年代Retro風格，貼近現在大熱街頭文化，雖未至於令Sergio Tacchini再度彈起，但聯乘畢竟能為老品牌製造話題，使新一代重新認識其歷史和經典設計。



重溫Sergio Tacchini聯乘Gosha Rubchinskiy設計：