The North Face復刻90年代TAE系列　認識拯救南極經典羽絨褸設計

【The North Face/ 羽絨】在極端惡劣的情況下，衣服不單止用來禦寒保命，更可以拯救地球，保存人類的氣運。The North Face旗下其中一個最引以自豪設計：Trans-Antarctica Expedition（TAE）穿越南極遠征系列，正是「衣服拯救世界」的最佳例子。



南極洲冰封酷寒的背後，其實蘊藏大量珍貴的天氣資源。（getty）

適逢今年是《南極條約環境保護議定書》（The Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty）簽訂30周年，現在就由《一物》引領大家，重新了解三十一年前的The North Face究竟做了甚麼，從而改變世界。

作為地球上唯一一塊沒有常住人口的大陸，南極洲冰封酷寒背後，其實蘊藏大量珍貴天氣資源，單單是礦產和油氣方面資源，科學家便探索到多達220種礦產與能源，能夠作人類長期發展之用。

《南極條約環境保護議定書》成員國。（bas）

然而，人類貪濫的可怕程度，對環境的摧殘破壞，在6大洲發展史上昭然若揭，任南極洲天氣資源再豐富也好，在各國列強虎視眈眈下，如當真去開發的話，也勢必很快會被消耗殆盡。如是者，為守衞這地球最後一塊淨土，在多個環保團體共同努力下，以美國、法國為首的12個國家，終於在1959年12月1日簽訂舉世知名的《南極條約》（至今簽約國已擴增至54個），列明除與環保有關的和平項目外，禁止各國在南極洲之一切領土擴張和軍事開發，讓南極得以休養生息。

綠色和平在1987年於南極設立World Park Base基地。（Greenpeace）

可惜當時《南極條約》存在一大漏洞，就是沒有釐清任何的開採礦產資源項目，是否合法，使到國際社會在70年代再度就開採南極礦產問題作出廣泛討論，各國野心勃勃的政治家及商人再度對當地豐富資源饞涎欲垂，如果當真讓他們得逞，走法律罅隙開發南極，那麼《南極條約》定必名存實亡。

為了不讓野心家為南極帶來浩劫，全球各地的環保之士紛紛扭盡六壬，例如綠色和平在1987年就於南極設立World Park Base基地，引入風力發電等設施，宣揚環保理念，更擔當起監察各成員國有否嚴格遵守《南極條約》的角色。

拯救了南極的6個男人與雪橇犬。（nhk）

International Trans-Antarctica Expedition（穿越南極遠征）團隊6位成員，左起英國的Geoff Somers、法國Jean-Louis Étienne、前蘇聯Victor Boyarsky、美國Will Steger、日本代表Keizo Funatsu及中國的秦大河。（The North Face）

以雪橇犬作為交通公具穿越南極。（The North Face）

直至80年代未，美國、中國、英國、法國、日本及前蘇聯六國的6位探險精英，更組成名曰International Trans-Antarctica Expedition（穿越南極遠征）團隊。在省卻任何汽車等機械裝備配套的情況下，以雪橇犬作為交通公具穿越南極，藉此研究氣候變遷，並宣揚環境，呼籲世人正視當時南極日益嚴重的生態風險。

International Trans-Antarctica Expedition當年的探險路徑。（The North Face）

在平均氣溫零下51度的冰天雪地下花了220天，難度之大，可想而知。（The North Face）

完成壯舉的一刻。（The North Face）

TAE於1989年7月27日從南極半島最尖端出發，在平均氣溫零下51度的冰天雪地下花了220天，橫越Patriot Hills Camp、南極點、Vostok這些平均海拔超過3,000尺的無人地帶，走過6,400公里，最後在90年3月3日抵達位於Mirnyy的蘇聯基地作為終點，成就出前無古人的探險壯舉。

這趟浩瀚之旅的探險人員服飾及帳篷裝備，正正由The North Face全力提供。（The North Face）

The North Face刻意為TAE遠征隊打造專屬裝備。（The North Face）

而這趟浩瀚之旅的探險人員服飾及帳篷裝備，正正由The North Face全力提供。當年為針對南極終極嚴劣天氣，The North Face刻意為TAE遠征隊打造前所未有專屬服裝，無論物料構成、機能細節和顏色都別具一格，有別於品牌坊間產品。例如以鮮豔的橙、紫和粉綠作為羽絨大褸主色，正是要方便成員在茫茫白雪中被辦別出來，也起振奮士氣作用。另外手踭位置也採用了獨特的條紋車縫Elbow Pad，防止衣服走位，方便用家在惡劣環境下行動。而胸前的六國國旗標記和手臂位圓形南極地形Logo，均是為紀念這個項目來特別設定的。

對於能夠有份參與這個Trans-Antarctica Expedition，The North Face多年來一直深感自豪，這些年來都總會在相隔一段時間之後，推出相關致敬系列。2017年Supreme的聯乘，便將六大國旗元素注入別注服飾之中；到2019年The North Face也推出過自家復刻版本；但論到規模最大的致敬項目，始終非今年2021年版本莫屬。

2021年度The North Face Trans-Antarctica Expedition。（The North Face）

最矚目當然是參考當年TAE遠征隊著用的原版羽絨Parka。（The North Face）

今次The North Face Trans-Antarctica Expedition為支持者帶來多款單品，最矚目當然是那件參考當年TAE遠征隊著用的原版羽絨Parka，外觀上的顏色、手踭位縫線等細節跟足原著，唯獨是六國國旗中的中國和前蘇聯，因為法律權限和政權更替問題而有所改動。至於內部功能性方面，全新TAE則帶來積極革新，包括採用DryVent™面料，及獲取RDS負責任羽絨標準（Responsible Down Standard）認證700蓬鬆度鵝絨填充物料製造，外觀變化不大，但實際機能卻進一步提升。

抓絨外套同樣注目。（The North Face）

The North Face當年特別為Trans-Antarctica Expedition設計的Logo，留意Hoodie手踭位亦加入了獨特的條紋車縫Elbow Pad，防止衣服走位。（The North Face）

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連同其他長褲、抓絨衫、Base Camp Duffel單品，顏色搶眼鮮明，就算單單從流行文化角度看，也完全食正當時得令的90s美式街頭文化潮流，聽說今年香港冬天特別凍，這批Trans-Antarctica Expedition去露營時定必大派用場。

2019年Trans-Antarctica Expedition眾成員及家人於東京重聚。（nhk）

然而無論是南極以至地球面對的環境威脅依然嚴重，溫度效應使到南極的冰層不斷溶化，造成水化上升，拯救地球之路，並不容易。（nhk）

最後說回當年的極地之旅，在1990年完成壯舉後，6位TAE成員人氣急升，不但被各國邀請出席交流會，分享那220天遠征經歷，更重要是他們積極向多國權貴傳達保護南極的重要性和迫切性，最終團結諸國，間接讓《南極條約環境保護議定書》於1991年確立，規定至2048年之前，禁止成員國在南極進行任何科學研究以外的礦產資源活動，為極地保育行出極重要一步，拯救地球。