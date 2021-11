The North Face復刻90年代TAE系列　認識拯救南極經典羽絨褸設計

【The North Face/ 羽絨】在極端惡劣的情況下,衣服不單止用來禦寒保命,更可以拯救地球,保存人類的氣運。The North Face旗下其中一個最引以自豪設計:Trans-Antarctica Expedition(TAE)穿越南極遠征系列,正是「衣服拯救世界」的最佳例子。



南極洲冰封酷寒的背後,其實蘊藏大量珍貴的天氣資源。(getty)

適逢今年是《南極條約環境保護議定書》(The Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty)簽訂30周年,現在就由《一物》引領大家,重新了解三十一年前的The North Face究竟做了甚麼,從而改變世界。

作為地球上唯一一塊沒有常住人口的大陸,南極洲冰封酷寒背後,其實蘊藏大量珍貴天氣資源,單單是礦產和油氣方面資源,科學家便探索到多達220種礦產與能源,能夠作人類長期發展之用。

《南極條約環境保護議定書》成員國。(bas)

然而,人類貪濫的可怕程度,對環境的摧殘破壞,在6大洲發展史上昭然若揭,任南極洲天氣資源再豐富也好,在各國列強虎視眈眈下,如當真去開發的話,也勢必很快會被消耗殆盡。如是者,為守衞這地球最後一塊淨土,在多個環保團體共同努力下,以美國、法國為首的12個國家,終於在1959年12月1日簽訂舉世知名的《南極條約》(至今簽約國已擴增至54個),列明除與環保有關的和平項目外,禁止各國在南極洲之一切領土擴張和軍事開發,讓南極得以休養生息。

綠色和平在1987年於南極設立World Park Base基地。(Greenpeace)

可惜當時《南極條約》存在一大漏洞,就是沒有釐清任何的開採礦產資源項目,是否合法,使到國際社會在70年代再度就開採南極礦產問題作出廣泛討論,各國野心勃勃的政治家及商人再度對當地豐富資源饞涎欲垂,如果當真讓他們得逞,走法律罅隙開發南極,那麼《南極條約》定必名存實亡。

為了不讓野心家為南極帶來浩劫,全球各地的環保之士紛紛扭盡六壬,例如綠色和平在1987年就於南極設立World Park Base基地,引入風力發電等設施,宣揚環保理念,更擔當起監察各成員國有否嚴格遵守《南極條約》的角色。

拯救了南極的6個男人與雪橇犬。(nhk)

International Trans-Antarctica Expedition(穿越南極遠征)團隊6位成員,左起英國的Geoff Somers、法國Jean-Louis Étienne、前蘇聯Victor Boyarsky、美國Will Steger、日本代表Keizo Funatsu及中國的秦大河。(The North Face)

以雪橇犬作為交通公具穿越南極。(The North Face)

直至80年代未,美國、中國、英國、法國、日本及前蘇聯六國的6位探險精英,更組成名曰International Trans-Antarctica Expedition(穿越南極遠征)團隊。在省卻任何汽車等機械裝備配套的情況下,以雪橇犬作為交通公具穿越南極,藉此研究氣候變遷,並宣揚環境,呼籲世人正視當時南極日益嚴重的生態風險。

International Trans-Antarctica Expedition當年的探險路徑。(The North Face)

在平均氣溫零下51度的冰天雪地下花了220天,難度之大,可想而知。(The North Face)

完成壯舉的一刻。(The North Face)

TAE於1989年7月27日從南極半島最尖端出發,在平均氣溫零下51度的冰天雪地下花了220天,橫越Patriot Hills Camp、南極點、Vostok這些平均海拔超過3,000尺的無人地帶,走過6,400公里,最後在90年3月3日抵達位於Mirnyy的蘇聯基地作為終點,成就出前無古人的探險壯舉。

這趟浩瀚之旅的探險人員服飾及帳篷裝備,正正由The North Face全力提供。(The North Face)

The North Face刻意為TAE遠征隊打造專屬裝備。(The North Face)

而這趟浩瀚之旅的探險人員服飾及帳篷裝備,正正由The North Face全力提供。當年為針對南極終極嚴劣天氣,The North Face刻意為TAE遠征隊打造前所未有專屬服裝,無論物料構成、機能細節和顏色都別具一格,有別於品牌坊間產品。例如以鮮豔的橙、紫和粉綠作為羽絨大褸主色,正是要方便成員在茫茫白雪中被辦別出來,也起振奮士氣作用。另外手踭位置也採用了獨特的條紋車縫Elbow Pad,防止衣服走位,方便用家在惡劣環境下行動。而胸前的六國國旗標記和手臂位圓形南極地形Logo,均是為紀念這個項目來特別設定的。

對於能夠有份參與這個Trans-Antarctica Expedition,The North Face多年來一直深感自豪,這些年來都總會在相隔一段時間之後,推出相關致敬系列。2017年Supreme的聯乘,便將六大國旗元素注入別注服飾之中;到2019年The North Face也推出過自家復刻版本;但論到規模最大的致敬項目,始終非今年2021年版本莫屬。

2021年度The North Face Trans-Antarctica Expedition。(The North Face)

最矚目當然是參考當年TAE遠征隊著用的原版羽絨Parka。(The North Face)

今次The North Face Trans-Antarctica Expedition為支持者帶來多款單品,最矚目當然是那件參考當年TAE遠征隊著用的原版羽絨Parka,外觀上的顏色、手踭位縫線等細節跟足原著,唯獨是六國國旗中的中國和前蘇聯,因為法律權限和政權更替問題而有所改動。至於內部功能性方面,全新TAE則帶來積極革新,包括採用DryVent™面料,及獲取RDS負責任羽絨標準(Responsible Down Standard)認證700蓬鬆度鵝絨填充物料製造,外觀變化不大,但實際機能卻進一步提升。

抓絨外套同樣注目。(The North Face)

The North Face當年特別為Trans-Antarctica Expedition設計的Logo,留意Hoodie手踭位亦加入了獨特的條紋車縫Elbow Pad,防止衣服走位。(The North Face)

連同其他長褲、抓絨衫、Base Camp Duffel單品,顏色搶眼鮮明,就算單單從流行文化角度看,也完全食正當時得令的90s美式街頭文化潮流,聽說今年香港冬天特別凍,這批Trans-Antarctica Expedition去露營時定必大派用場。

2019年Trans-Antarctica Expedition眾成員及家人於東京重聚。(nhk)

然而無論是南極以至地球面對的環境威脅依然嚴重,溫度效應使到南極的冰層不斷溶化,造成水化上升,拯救地球之路,並不容易。(nhk)

最後說回當年的極地之旅,在1990年完成壯舉後,6位TAE成員人氣急升,不但被各國邀請出席交流會,分享那220天遠征經歷,更重要是他們積極向多國權貴傳達保護南極的重要性和迫切性,最終團結諸國,間接讓《南極條約環境保護議定書》於1991年確立,規定至2048年之前,禁止成員國在南極進行任何科學研究以外的礦產資源活動,為極地保育行出極重要一步,拯救地球。