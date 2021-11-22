Crocs聯乘鬼才設計師Salehe Bembury　打造年度最潮戶外機能膠鞋

【Crocs聯乘】雖然仍然尚有許多保守之士對Crocs的Ugly Chic形象嗤之以鼻，但人家在國際時裝舞台的開闢步伐持續火熱，與BALENCIAGA、Journal Standard、BEAMS的聯乘合作長做長有不在講，今次更有先見之明，邀請到註定會爆紅的球鞋設計師Salehe Bembury加盟，打造Salehe Bembury × Crocs系列，等待多時，下個月12月14日終於登場，定價$85美元。



Salehe Bembury前途不可估量。（Salehe Bembury）

講起近代優秀的球鞋設計師，如果大家只想起Virgil Abloh、柏崎亮、Sean Wotherspoon而不知道Salehe Bembury高姓大名的話，對於自命Fashionista的人而言實在大有「靜思己過」之必要。

現在不妨見證一下Salehe Bembury的強大CV吧！雖然很多亞洲人都是因為上年與New Balance的合作才認識他，但生於紐約富人區Tribeca的Salehe，老早已與鞋結下不解之緣。

在Cole Haan還在Nike旗下的時代，Salehe Bembury成就出這對LunarGrand「皮波鞋」。（Cole Haan）

自2009年畢業於Syracuse University Industrial Design設計系之後，Salehe Bembury先後在Payless、United Nude、Damon Dash、Birkenstock、Steve Madden、Greats和Cole Haan等大牌從事工作，Cole Haan當年馳名世界的LunarGrand「皮波鞋」，正是出自其手筆。

VERSACE Chain Reaction球鞋系列正是出自Salehe Bembury手筆之傑作。（VERSACE）

而到2015年，Salehe Bembury的創作生涯再提升至另一層次，受Kanye West賞識加入DONDA，並共同參與adidas YEEZY波鞋設計項目，YEEZY 750和350這些YEEZY BOOST創世之初最成功的鞋款，Salehe都有著汗馬功勞。更重要是Kanye West這種遊走Sport、Street Fashion和High Fashion的定位思路，對Salehe Bembury影響甚深，令他2017便受到VERSACE關注，出任Head of Sneaker Design一職，未幾更被提拔成為VERSACE球鞋線副總監，能力備受肯定。

不過Salehe Bembury野心原來很大，替大品牌打工絕非他首選，因此在今年初便離開VERSACE重立門戶，以Project形式與各大品牌進行合作，與New Balance和UNINTERRUPTED策動的聯名項目，均引起廣大迴響，不過最能夠引起討論的，還是Salehe Bembury × Crocs系列。

Salehe Bembury與Tom Sachs。（Salehe Bembury）

Marc Jacbos搶先著用。（Salehe Bembury）

其實Salehe Bembury與Crocs將會合作的消息已流傳多時，相關產品資料亦公開了一段時間，就連Marc Jacbos、小木基史也早早搶先著用，事件炒作大半年到今個12月才正式推出，並且只限美國地區開賣，明顯想通過飢餓營銷手法，讓世人期待值達至最高，足證Crocs對Salehe Bembury之高度重視。

Salehe Bembury為Crocs所打造的Pollex Clog將會有 “Spackle,” 、“Menemsha” 、 “Cucumber”及"Urchin ＂多種顏色。（Salehe Bembury）

鞋子近觀。（Salehe Bembury）

+ 4

說回今次聯乘系列，Salehe Bembury為Crocs所打造的Pollex Clog硬膠鞋可算是一對原創鞋款，表面輪廓或許與Classic Clog有幾分相似，但細心欣賞就會發現大大不同。首先鞋面與鞋底均佈滿的複雜紋理，乃是取材自Salehe Bembury個人手指上的三隻手指模，別具美感。

Pollex Clog能變奏出兩種著法。（Salehe Bembury）

至於功能性方面，鞋頭腳趾公位置特設多一層的生膠面料，用以加強鞋子抓地性能，而鞋面的洞孔，則帶有散熱透氣功能。至於鞋踭固定索帶位同樣極具特色，一般Classic Clog雖然有相似設定，卻與鞋身牢固在一起，然而Pollex Clog則能夠拆除開來，讓膠鞋可以按用家個人喜好，變奏出兩種著法。在進行戶外活動時不妨赤腳穿上Classic Clog上山下海，其防滑、耐磨、速乾性能叫人推崇備致，而都市上街的時候不坊玩Daddy Style穿上襪子，配搭造型，塑造出BALENCIAGA最擅長的Ugly Chic美學。