向Virgil Abloh致敬│透過Nike、IKEA聯乘　實踐3% Rule設計原理

【向Virgil Abloh致敬】Virgil Abloh進駐時裝世界只有十多年的歷史，不但足以改變世界，自身設計觀也經歷重重銳變，單單是2013年創世的OFF-WHITE，前期與後期已有很明顯的變化。



Virgil Abloh為LOUIS VUITTON設計的SS22最終季度剛好於香港時裝12月1號清晨時段發布。（LOUIS VUITTON）

簡單而言，前期的Virgil Abloh與OFF-WHITE，均帶着濃厚傳統Street Fashion意味，頂多是用料、定價高昂一點，以及人手處理的元素會較多而已（例如Virgil自己很喜歡將斜""條紋Logo，人手絲印到Tee上），而且與當時Kanye West Pablo的PABLO別注和Demna Gvasalia的VETEMENTS一樣，都喜歡玩話題炒作，受眾群仍然以少青人為主。

但誠如上回所講一樣，Virgil Abloh為進一步開拓更尖端的時裝階層，不但成功搬出杜桑Marcel Duchamp的達達主義，來為自己的設計原理正統化和學術化，自身的設計水平在2017年前後開始也的確得到顯著提升，他提倡的The 3% Rule，終於得到最完美演繹。

Helvetica字體結合Quotation排印藝術在Virgil Abloh的美學世界裡可謂無處不在。（OFF-WHITE）

所謂的3% Rule，意思是許多出色作品根本無須從無到有地創造，也不必經過大刀闊斧的改造，只要懂得畫龍點睛，看準關鍵部件改造3%，整件作品將會得到截然不同的昇華，當然嚴格上不止設計物品時作出3%改動，其實就連作品用料、包裝、宣傳、Marketing以至發售模式都進行3%改變，如斯累積起來的變化，卻已然足以翻天覆天。

對於玩字體這門學問，Virgil Abloh曾在《032C》訪問中承認深受Barbara Kruger影響。（Barbara Kruger）

注意3% Rule是一套設計原理，當真應用起來，還需要更實質的視覺元素去執行，而Virgil Abloh便致力採用Helvetica字體，結合Quotation排印藝術（更專業名詞可稱之為Typography字體排印學，去實踐起來。例如OFF-WHITE一個銀包，會在表面印上Helvetica字體"WALLET"及一小段細字句，好像食品標籤一樣去描述產品，羽絨外套又會刻上"DOWN JACKET"等等，不過至關重要的相關設計，還是首推兩個分別與Nike和IKEA聯乘的驚世合作項目。



向Virgil Abloh致敬上一回：見證從潮童設計師 走向顛覆藝術本質的道路

REVEALING系列。（SBROnAIR）

GHOSTING系列。（SBROnAIR）

2017年，Nike宣告與OFF-WHITE合作，將會推出10對球鞋，名曰The Ten系列，球鞋會分成兩批各5對開賣，於2017年尾及18年初，分別以每星期推出1對的特別方式銷售，彰顯3% Rule原理。另外兩組系列也各有專屬名稱和原則，前5對屬REVEALING系列的Air Jordan I、Nike Air Max 90、Nike Air Presto、Nike Air VaporMax及Nike Blazer Mid，致力將經典鞋款進行恰到好處的重構改造。而後5對Nike Zoom Fly SP、Nike Air Force 1 Low、Nike React Hyperdunk 2017和 Nike Air Max 97及Converse Chuck Taylor則屬於GHOSTING系列，主打以半透明鞋面來揭示球鞋的多重陰影結構。

2015 Air Jordan I Chicago與The Ten Air Jordan I Chicago對比。（Nike）

2015 Air Jordan I Chicago與The Ten Air Jordan I Chicago對比。（Nike）

那麼Virgil Abloh如何為The Ten進行3%改造？以最著名的Air Jordan 1為例，Chicago配色，外觀大致保留了1985年OG基本形象，鞋跟位置卻用上鎅刀，解構鞋面表皮，焦點的大剔Swoosh道理同樣，再本來連接鞋身的Swoosh拆解開來，再以仿如Patchwork縫紉方式，硬生生地縫補在鞋面，連鞋舌的標記圖案也顛三倒四起來……以如此「錯構」手法，讓Air Jordan 1在不動搖其根本情況下迎來耳目一新。

鞋內側亦付有產品描述字句。（Nike）

IKEA × Virgil Abloh當年引來全球搶購潮。（IKEA）

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解構完鞋身外表之後，Virgil Abloh再以Helvetica字體，在鞋中底位置和鞋帶位，分別寫上"AIR"及"SHOESLACES"字樣，鞋內側亦付有產品描述字句，再加上橙色Tag一個，自此成為不世經典。而隨後2018年IKEA × Virgil Abloh原理同樣，Quotation排印藝術，可謂無處不在地散佈到地氈、購物袋及掛鐘等產物之上，想當年香港IKEA只引少量單品，最終引來大量Fans排隊搶購。

就算去到生命最後時刻，Virgil Abloh仍然不遺餘力到卡塔爾舉行 "Figures of Speech"個人Exhibition。（GETTY）

Virgil Abloh過生後，不少Fans專程走到OFF-WHITE店紀念他。（GETTY）

或許有人會認為在鞋帶上寫上"SHOESLACES"，在銀包面印上"WALLET"，是「鬼唔佑阿媽係女人」無聊把戲，但據Virgil見解，其實這是對時下街頭時裝與當代藝術的詮釋，在這個智能手機被廣泛應用之世代，Text Symbols Copy and Paste在平常不見的事，一種設計、一個觀點、一件藝術品，好快就會透過社交媒體瘋狂複製出來，當中那種公式化與機械感，剛好與Virgil的Quotation排印字體思維同出一轍。這種藝術是否空洞又言之無空，設計師是否刻意諷刺這種意識形態，Virgil從來沒有自我申述過，他只是很客觀地將一些世上正在發生的狀況，以最客觀、最理性方式，3%畫龍點睛地移植地作品之上，因此與其是Virgil只會Copy，實情他只是如實地反映現今世代Copy and Paste成風的現象而已，兩者有着根本性分別。而往後去到LOUIS VUITTON當創作總監，又是另一番境界了。（待續）